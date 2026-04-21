На улицы Лондона выйдет ретропоезд 1930-х годов, – The Independent

В поезде нет фиксированных мест, но цены варьируются в зависимости от вагона.

Винтажные вагоны метро 1930-х годов вернутся на рельсы Лондона уже в следующем месяце – почти через 90 лет после начала их эксплуатации, пишет The Independent.

Речь идет о том, что исторический поезд серии 1938 года, который обслуживает London Transport Museum, будет курсировать по различным маршрутам линии Пикадилли во время майских праздников.

В частности, 2 мая пассажиры смогут проехаться по маршруту до Хитроу, а 3-4 мая вагоны будут курсировать между Нортфилдс и Кокфостерс.

Поезда серии 1938 года стали первыми в лондонском метро, где электрическое оборудование было размещено под полом. В поезде нет фиксированных мест, но цены различаются в зависимости от вагона: более дорогие билеты – в "золотом" вагоне впереди, более дешевые – в "бронзовых" вагонах в средней и задней частях состава.

Стоимость поездки в стиле "прошлой эпохи" начинается от 25 фунтов для взрослых и от 15 фунтов для детей.

В музее отмечают, что продление линии Пикадилли до Хитроу стало важным этапом в истории международных путешествий, обеспечив доступный и надежный способ добраться до аэропорта.

Отреставрированный поезд состоит из четырех вагонов с характерными зелеными и красными сиденьями, поручнями и светильниками в стиле ар-деко.

Модернизация исторической железной дороги

В то же время в другой части страны оператор West Coast Railways объявил о задержке запуска сезона 2026 года для своего исторического паровоза.

Речь идет о маршруте The Jacobite, известном благодаря роли "Хогвартского экспресса" в фильмах о Гарри Поттере.

Задержка связана с модернизацией вагонов 1950-х годов (Mark 1), которые имеют традиционные двери без центральной системы блокировки. Компания уже обратилась к регулятору Office of Rail and Road с просьбой возобновить использование этих вагонов после установки новой системы запирания дверей.

Интересный ресторан в Индии

Напомним, в Индии превратили в ресторан морские контейнеры, которые сложили один на другой и покрыли слоем утрамбованной земли. Заведение площадью 439 квадратных метров расположено на узком участке в городе Тутикорин – промышленном портовом центре, где много заброшенных контейнеров. Все элементы смонтировали с помощью крана в течение одной недели, после чего сварили в единую конструкцию, дополнив бетонными плитами перекрытий.

Вас также могут заинтересовать новости: