Новый поезд соединит столицу Ирландии с таинственными замками и девственными пляжами

Вскоре новый поезд соединит Дублин с таинственными замками и девственными пляжами Ирландии. Если и есть страна, которая больше ассоциируется с бокалом в уютном пабе, чем с поездками на поезде, то это Ирландия, но это не значит, что за пределами Дублина нет интересных направлений, пишет Travel Off Path. Наоборот, многие путешественники отмечают Корк, Голуэй и Скалы Мохер даже больше, чем обширную (и довольно дорогую) столицу.

В то же время Дублин остается одним из самых удобных "входных пунктов" в Европу с географической точки зрения. И здесь возникает вопрос: использовать его как транзит в другие страны или все же исследовать саму Ирландию.

Новая железнодорожная линия может дать ответ - особенно для тех, кто стремится открывать для себя менее известные места, а не популярные "почтооборочные" локации, которые кажутся знакомыми еще до приезда.

Видео дня

Хотя маршрут создан в первую очередь для ежедневных поездок, туристам также стоит обратить на него внимание. Он открывает доступ к малоизвестным замкам и почти нетронутым пляжам - в городе, который остается одной из самых хорошо сохранившихся тайн Ирландии.

Перед поездкой, однако, стоит проверить актуальные ограничения и требования к въезду.

Дублин - Дрогеда: новое приключение в Ирландии

Новый маршрут, запуск которого запланирован на 20 апреля, позволит как местным жителям, так и туристам открывать для себя менее исследованные уголки страны с ее замками и почти безлюдными побережьями.

Город Дрогеда с населением около 50 тысяч человек - это средний по размеру населенный пункт, который у самих дублинцев больше ассоциируется с местом проживания работников, чем с туристическим центром.

Расположенное примерно в часе езды на поезде, это малоизвестное место идеально подходит как дополнение к поездке в Дублин или как самостоятельная база на несколько дней - в зависимости от стиля путешествия.

Дрогеда вполне оправдывает определение "скрытая жемчужина" - пусть и избитое, но в данном случае уместное. Маршрут обслуживает компания Irish Rail. Хотя поезд задуман для перевозки пассажиров в столицу, он одновременно демонстрирует, насколько легко туристам изменить направление и сделать Дрогеду ключевой точкой путешествия, говорится в статье.

Новый рейс обеспечивает более прямое сообщение между городами с минимальным количеством остановок. Поездку легко уложить в один день и вернуться в отель в Дублине - тем более, что билет в одну сторону стоит около 11 долларов.

Замки на каждом шагу

Дрогеда - именно тот тип места, который туристы часто проезжают мимо в поисках более очевидных локаций. И зря, ведь это настоящий рай для ценителей замков.

Одной из главных прелестей Европы является ее историческая атмосфера - и Дрогеда здесь не отстает.

В отличие от направлений, которые ограничиваются одним "замком для брошюры", здесь история буквально рядом: средневековые достопримечательности, такие как St. Laurence’s Gate в центре города или Millmount над рекой Бойн, создают ощущение путешествия во времени.

За пределами города также есть на что посмотреть. Замок Слейн - прекрасное дополнение к маршруту (к тому же рядом с вискикурней), а Замок Трим - крупнейший англо-нормандский замок страны - станет идеальным вариантом для отдельной однодневной поездки.

Новости туризма

