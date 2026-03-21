На фоне авиакризиса в Европе запускают курортный поезд в Италию

Пока авиакомпании массово отменяют рейсы и повышают цены на билеты, железнодорожники чувствуют, что их час пробил.

С конца мая в Европе появится новый прямой железнодорожный маршрут, который соединит швейцарский Цюрих с популярным итальянским курортом Римини на побережье Адриатического моря. Как пишет Travel off Path, новый рейс станет частью сети скоростных сообщений Eurocity и призван стать альтернативой авиаперелетам в разгар туристического сезона.

Поезд будет курсировать ежедневно с 30 мая по 5 октября. Отправление со станции Zurich Hauptbahnhof запланировано на 10:33, а прибытие в Римини – в 18:23. Общее время в пути составит около 7,5 часов. В обратном направлении поезд будет отправляться в 9:52 и прибывать в Цюрих в 17:27.

Маршрут будет пролегать через ряд крупных городов Швейцарии и Италии, в частности Лугано, Беллинцону, Парму, Болонью и Модену, что делает его удобным не только для туристов, но и для пассажиров, путешествующих между регионами. Стоимость билета в одну сторону начинается примерно от 115 евро, что является конкурентоспособной ценой на фоне затрат на авиаперелеты с учетом времени на дорогу до аэропортов и прохождение контроля.

Конечной точкой маршрута станет Римини – один из старейших морских курортов Италии, расположенный в регионе Эмилия-Романья. Город известен своими длинными песчаными пляжами, пологим входом в море и развитой туристической инфраструктурой. Вдоль побережья работают более 200 пляжных клубов, а общее количество отелей превышает тысячу.

Несмотря на то, что иностранные туристы традиционно выбирают такие направления, как Амальфи или Сицилия, сами итальянцы часто отдают предпочтение именно Римини. Курорт считается более доступным по ценам и менее перегруженным, что делает его привлекательным для семейного отдыха. Например, аренда апартаментов может стоить около 120 евро за ночь, а номер в отеле у моря – от 80 евро.

Римини также имеет богатое историческое наследие. Именно здесь начинается древнеримская дорога Via Flaminia, а на окраине исторического центра расположена Арка Августа – самая старая сохранившаяся римская арка, построенная в 27 году до нашей эры. Среди других достопримечательностей – каменный мост Ponte di Tiberio, который до сих пор используется для движения транспорта, и величественный собор Tempio Malatestiano – выдающийся образец архитектуры эпохи Ренессанса.

В центре города туристов привлекают Castel Sismondo – крепость XV века, где летом проводятся культурные мероприятия, а также площадь Piazza Cavour с историческими зданиями и кафе.

Запуск нового железнодорожного сообщения происходит на фоне роста спроса на путешествия на поездах в Европе. Условия поездки, отсутствие прямых авиарейсов между Цюрихом и Римини и сравнительно невысокая цена билетов делают новый маршрут привлекательной альтернативой для туристов, планирующих летний отдых на побережье Адриатики.

Проблемы с авиаперевозками

Как писал УНИАН, война в Иране вызвала существенные перебои в авиаперевозках между Европой и другими регионами мира. В частности, из-за боевых действий и атак на инфраструктуру на Ближнем Востоке были массово отменены рейсы, а авиакомпании вынуждены менять маршруты, используя ограниченное воздушное пространство так называемого "Кавказского коридора". Это усложнило логистику полетов между Европой и Азией и привело к задержкам и перегрузке отдельных направлений.

Дополнительным фактором стал энергетический кризис, который напрямую влияет на европейский авиарынок. Из-за рисков перебоев с поставками топлива и роста цен на нефть авиакомпании уже предупреждают о возможном сокращении рейсов, повышении стоимости билетов и снижении доступности перелетов в преддверии туристического сезона. Некоторые перевозчики вынуждены частично отменять рейсы или вводить топливные надбавки, что ощутимо бьет по пассажирам в Европе.

