Новая услуга Wizz All You Can Fly даст возможность пассажирам совершать неограниченное количество перелетов по всей сети авиакомпании.

Венгерский лоукостер Wizz Air, ранее признанный самой непунктуальной авиакомпанией Европы, решил побороться за клиентов, запустив услугу All You Can Fly – 12-месячное членство, позволяющее совершать неограниченное количество перелетов ее рейсами. Авиаперевозчик заявляет, что это первое в истории предложение такого рода в Европе.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, такой проездной позволит клиентам в течение года совершать безлимитное количество перелетов по всем международным направлениям, которые предлагает Wizz Air. За каждый рейс пассажирам придется доплатить лишь 9,99 евро фиксированной платы за сегмент полета, которая будем взиматься в валюте бронирования.

Стоимость подписки – 499 евро, если оформить ее 14-15 августа 2024 года, с 16 августа стоимость услуги поднимется до 599 евро.

Забронировать рейс по All You Can Fly необходимо минимум за три дня до даты вылета, если на тот момент на выбранном направлении будут свободные места.

Услуга будет распространятся на рейсы авиакомпании, который будут выполняться с 25 сентября 2024 года.

В тариф входит только один предмет ручной клади (40 x 30 x 20 см), за остальной багаж придется доплатить.

На начальном этапе Wizz Air планирует предоставить в общей сложности 10 тысяч членств All You Can Fly. Во время регистрации клиентам следует указать свой предпочтительный аэропорт в сети.

Чем Wizz All You Can Fly отличается от Wizz Multipass

В мае 2023 года Wizz Air запустил услугу Wizz Multipass, предлагающую клиентам оформить "подписку" на рейсы авиакомпании по тому или иному направлению. Она позволяет пассажирам, ежемесячно проводя фиксированную месячную оплату, безлимитно летать в/из/внутри определенной страны.

Изначально услуга была доступна только пассажирам в Италии и Польше, однако за более чем год распространилась на 10 стран: к вышеупомянутым двум добавились Австрия, Албания, Болгария, Великобритания, Венгрия, Кипр, ОАЭ и Румыния.

Стоимость услуги для каждой страны своя. Например, для Албании это 34,99 евро в месяц, а для Болгарии, Великобритании и Румынии – 64,99 евро. Для остальных шести стран такая месячная подписка обходится в 59,99 евро.

Минимальный срок действия договора – 12 месяцев.

Бронировать билеты по Wizz Multipass можно не позднее, чем за пять дней до вылета.

