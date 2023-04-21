Пока что сервис WIZZ MultiPass будет доступен только пассажирам, вылетающим из Польши или Италии.

Венгерский лоукостер Wizz Air вводит услугу подписки на авиабилеты WIZZ MultiPass, что позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.

Как напишет avianews.com, пока сервис будет доступен только пассажирам в Польше и Италии. Он будет распространяться на все международные маршруты Wizz Air из Польши и все внутренние маршруты в Италии.

Подписка на авиабилеты станет доступной с 5 мая 2023 года в тестовом режиме.

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Как работает WIZZ MultiPass

Чтобы оформить MultiPass, необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте авиакомпании. В процессе регистрации необходимо указать, какие рейсы будут входить в подписку – внутренние по Италии или международные из Польши.

Можно выбрать билеты в одну сторону или в обе стороны. Для подписки доступен базовый тариф, который включает только ручную кладь, а также расширенные тарифы с услугами WIZZ Priority и 20 кг багажа.

Конечная стоимость подписки будет сформирована в зависимости от выбранных опций. На данный момент Wizz Air еще не запустил специальный сайт для оформления подписки на авиабилеты MultiPass, поэтому пока нельзя проверить стоимость услуги.

После оформления WIZZ MultiPass с пассажира будет взиматься фиксированная плата ежемесячно в течение полугода. Если абонплата будет снята успешно, Wizz Air предоставит клиенту токены, которые можно будет раз в месяц обменять на авиабилет.

Бронировать перелет по подписке нужно не менее чем за 5 дней до вылета. Если пассажир не забронирует авиабилет или не воспользуется оформленным перелетом, их нельзя будет перенести на следующий месяц.

Вероятно, подписка будет выгодна пассажирам, которые покупают билеты в последний момент, когда их цена является самой высокой. С помощью подписки такие путешественники смогут на полгода вперед зафиксировать себе цену авиабилетов и ежемесячно выбирать нужное направление.

Как сообщал УНИАН, ранее главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что авиаперевозчик готов быстро возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной.

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