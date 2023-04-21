Венгерский лоукостер Wizz Air вводит услугу подписки на авиабилеты WIZZ MultiPass, что позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.
Как напишет avianews.com, пока сервис будет доступен только пассажирам в Польше и Италии. Он будет распространяться на все международные маршруты Wizz Air из Польши и все внутренние маршруты в Италии.
Подписка на авиабилеты станет доступной с 5 мая 2023 года в тестовом режиме.
Как работает WIZZ MultiPass
Чтобы оформить MultiPass, необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте авиакомпании. В процессе регистрации необходимо указать, какие рейсы будут входить в подписку – внутренние по Италии или международные из Польши.
Можно выбрать билеты в одну сторону или в обе стороны. Для подписки доступен базовый тариф, который включает только ручную кладь, а также расширенные тарифы с услугами WIZZ Priority и 20 кг багажа.
Конечная стоимость подписки будет сформирована в зависимости от выбранных опций. На данный момент Wizz Air еще не запустил специальный сайт для оформления подписки на авиабилеты MultiPass, поэтому пока нельзя проверить стоимость услуги.
После оформления WIZZ MultiPass с пассажира будет взиматься фиксированная плата ежемесячно в течение полугода. Если абонплата будет снята успешно, Wizz Air предоставит клиенту токены, которые можно будет раз в месяц обменять на авиабилет.
Бронировать перелет по подписке нужно не менее чем за 5 дней до вылета. Если пассажир не забронирует авиабилет или не воспользуется оформленным перелетом, их нельзя будет перенести на следующий месяц.
Вероятно, подписка будет выгодна пассажирам, которые покупают билеты в последний момент, когда их цена является самой высокой. С помощью подписки такие путешественники смогут на полгода вперед зафиксировать себе цену авиабилетов и ежемесячно выбирать нужное направление.
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