Ранее Wizz Multipass действовал только на перелеты в семь европейских стран.

Бюджетный венгерский лоукостер Wizz Air добавил к проездному Wizz Multipass еще три новых страны – Кипр, Болгарию и Австрию. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Таким образом Wizz Air расширил действие проездного Wizz Multipass на перелеты в десять стран – Италию, Польшу, Албанию, Великобританию, ОАЭ, Венгрию и Румынию и отныне Кипр, Болгарию и Австрию.

Отмечается, что Wizz Multipass дает возможность пользователям путешествовать по фиксированной цене на билет и багаж в течение годового периода независимо от сезонности или периода бронирования в последнюю минуту. Раз в месяц пользователь может выбирать из большого количества рейсов по соответствующим маршрутам, оплачивая фиксированный тариф за билет и багаж.

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Венгерская авиакомпания Wizz Air – что известно

В мае 2024 года бюджетная авиакомпания ввела новый тариф Wizz Smart. Таким образом компания стала предлагать своим пассажирам линейку из четырех тарифов.

В июне стало известно, что венгерский лоукостер Wizz Air в очередной раз признали самой непунктуальной авиакомпанией мира. Так, в среднем в 2023 году задержки рейсов этого авиаперевозчика через аэропорты Великобритании составляли более получаса.

12 июня авиакомпания добавила к проездному Wizz Multipass Венгрию и Румынию. До этого проездной Wizz Multipass действовал только на перелеты в пять стран.

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