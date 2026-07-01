Почему в самолетах всегда так холодно: бортпроводница объяснила причину

Температура в самолете обічно держится в пределах 21-24 градусов.

В салонах самолетов, как известно, очень холодно – и это не просто так. Журнал Popular Science спросил у бывшей бортпроводницы Бобби Лори, в чем причина такого холода, и почему экипажи просто не повышают температуру в самолётах.

"Оптимальная температура в салоне самолёта находится где-то между 21 и 24 градусами", – говорит Лори. Но поскольку в салонах самолётов и так поддерживается более низкая влажность (обычно от 10 до 20 процентов на крейсерской высоте, чтобы предотвратить коррозию каркаса, воздух может казаться намного холоднее.

Большинство коммерческих авиакомпаний поддерживают в салонах самолетов температуру в этом диапазоне по одной главной причине: чтобы предотвратить обмороки пассажиров. В самолете существует реальная опасность гипоксии – состояния, при котором человек не получает достаточно кислорода, что часто приводит к потере сознания.

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На самом деле, обмороки пассажиров в самолетах случаются чаще, чем можно предположить думаете, говорит Лори. Особенно это часто происходит на ночных рейсах.

Это происходит из-за давления воздуха в салоне, которое обычно поддерживается на высоте, эквивалентной 6000–8000 футам над уровнем моря. И хотя большинство пассажиров на борту даже не замечают этого изменения атмосферного давления, организм получает примерно на 25 процентов меньше кислорода, чем на уровне моря. Те, кто к этому не привык, могут почувствовать головокружение или слабость.

В то же время холодный воздух не только повышает бдительность пассажиров, что крайне важно для реагирования на внезапную турбулентность или эффективной эвакуации, но и помогает замедлить сердечный ритм, стабилизировать дыхание и уровень кислорода в крови. Он также предотвращает тошноту и укачивание, успокаивая систему терморегуляции организма и приводя её в равновесие.

Поддержание более низкой температуры в салоне самолёта также помогает регулировать влажность внутри, говорит Лори, благодаря чему в салоне становится менее душно.

Кто контролирует температуру в салоне?

Это зависит от типа самолета. На самолетах Boeing температура в салоне регулируется из кабины пилотов. В самолетах Airbus бортпроводники могут регулировать фактическую температуру в салоне с помощью центрального сенсорного экрана, в то время как Boeing обычно использует простые поворотные регуляторы, откалиброванные по диапазонам от "холодного" до "теплого", а не по точным числовым значениям.

Где сесть, если вам холодно

Пассажирский салон обычно разделен на две-четыре независимо регулируемые температурные зоны. Это позволяет бортпроводникам снижать температуру воздуха, скажем, в средней части салона, где, как правило, выделяется больше всего тепла, в то время как в задней части самолета поддерживается прохлада.

Если вы мерзнете в самолете, избегайте сидения у аварийного выхода, так как холодный воздух может проникать через уплотнители дверей. Места у окна также обычно прохладнее, поскольку они расположены ближе к внешней стороне самолета.

Ранее бортпроводники рассказали, какую привычку пассажиров они ненавидят больше всего.

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