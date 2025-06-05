Из-за грозы самолету пришлось совершить аварийную посадку.

Самолет ирландского лоукостера Ryanair был вынужден совершить незапланированную аварийную посадку в аэропорту немецкого Меммингена из-за сильного шторма "Тим", который пронесся по южным федеральным землям Бавария и Баден-Вюртемберг.

Как сообщает Tagesschau со ссылкой на данные местной полиции, из-за сильной турбулентности на борту самолета травмы получили восемь пассажиров и один член экипажа.

Трое из них были госпитализированы для лечения: двухлетний ребенок получил ушибы, женщина получила рваную рану головы, а еще один пассажир жаловался на боли в спине.

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Всего на борту самолета Ryanair было 185 пассажиров. Для тех из них, кто пожелал продолжить путешествие, авиакомпания организовала автобусы до конечного пункта назначения.

По данным полиции, всего в северной Верхней Баварии и Верхнем Пфальце из-за шторма "Тим" поступило около 50 вызовов пожарных, а в Нижней Баварии –чуть менее 40. По предварительным данным, пострадавших нет. Большинство аварийных служб были вызваны для расчистких ливневых стоков, упавших деревьев или затопленных подвалов.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту немецкого Мюнхена запретили посадку пассажирскому самолету из-за опоздания на 10 секунд. Рейс авиакомпании Condor с более чем 220 пассажирами из испанского курорта Пальма-де-Майорка в итоге перенаправили в маленький аэропорт "Франкфурт-Хан" – в 370 км от Мюнхена. Оттуда пассажиров почти два часа везли на автобусах в сам Франкфурт, откуда они уже другим самолетом полетели в Мюнхен.

"Из-за этих десяти секунд я потратил на поездку 12 часов. Бюрократия победила здравый смысл", – возмутился фотограф издания BILD, находившийся на борту.

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