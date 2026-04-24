Ryanair закрывает свою базу в аэропорту Берлина

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о закрытии своей базы в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) с 24 октября 2026 года.

Как говорится в заявлении на сайте авиакомпании, к тому моменту из аэропорта будут выведены семь базируются там самолетов авиакомпании – их планируют перевести в более дешевые аэропорты других стран ЕС, отменивших авиационные налоги, таких как Швеция, Словакия, Албания и Италия.

"Это прямой результат недавнего объявления аэропорта Берлина о том, что он снова повысит сборы на 10% с 2027 по 2029 год, в то время как и без того высокие аэропортовые сборы выросли на 50% с начала пандемии COVID-19, несмотря на то, что пассажиропоток Берлина сократился на 30% – с 36 млн в 2019 году до 26 млн в 2025 году", – заявили представители Ryanair.

Одновременно лоукостер отменит около половины рейсов из немецкой столицы в зимнем расписании на 2026-2027 годы.

"Ryanair по-прежнему будет обслуживать Берлин, но самолетами, базирующимися за пределами Германии, и наш пассажиропоток в Берлине сократится на 50% – с 4,5 млн до 2,2 млн пассажиров в 2027 году", – заявил генеральный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон.

Согласно сообщению, все пилоты и бортпроводники Ryanair, базирующиеся в Берлине, сегодня уже получили уведомление о планируемом закрытии базы с 24 октября 2026 года. Консультации с персоналом начнутся в ближайшее время, все члены экипажа смогут найти альтернативные должности в других аэропортах сети Ryanair по всей Европе.

Одновремнно в пресс-службе авиакомпании напомнили, что с 2019 года Ryanair закрыла свои базы во Франкфурте, Дюссельдорфе и Штутгарте, а также прекратила все рейсы в Дрезден, Лейпциг и Дортмунд – во всех случаях причиной закрытия называют "слишком высокие аэропортовые сборы и налоги".

Как сообщал УНИАН.Туризм, ирландский лоукостер уже неоднократно отменял рейсы в аэропорты, в которых его не устраивают суммы налогов и сборов. Больше всего досталось Испании – в общей сложности в 2025-2026 годах Ryanair отменил около 3 миллионов мест из разных региональных аэропортов.

Кроме того, с 29 марта 2026 года авиакомпания официально прекратила летать на португальские Азорские острова.

Также Ryanair сокращал полетные программы в аэропорты Австрии, Италии, Германии и Латвии.

