Ведущий 'Холостяка' вызверился на экс-коллегу и пообещал 'мужской разговор'

Решетник заявил о проплаченной волне хейта.

Шоумен и бессменный ведущий популярного романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник обвинил своего экс-коллегу в спланированном "мочилове", пообещав ему "мужской разговор".

"Это не будет план мести, это будет мужской разговор... Я знаю, что этот мальчик не только покраснеет… Я за то, чтобы людей ставить на место, по крайней мере, в мужских разговорах", - заявил ведущий в программе "Що ДаLee?", новый выпуск которой был посвящен теме хейта.

По словам Решетника, его экс-коллега инвестировал деньги в то, чтобы дискредитировать его. При этом имени своего конкурента ведущий не назвал.

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"Я пытался реагировать на эту ситуацию и узнал, что это просто экс-коллега, который мечтал и, возможно, мечтает о той популярности, которая есть у меня, запустил это через свою команду…. Он сейчас такой популярный активист, как ему кажется… Причем это коллега, который встречается с тобой в студии, он здоровается с тобой, участвует в фотосессиях, но заходит за кадр - и его команда начинает заниматься "мочиловом". Вот с этим хочется работать более точечно", - возмутился ведущий.

Решетник добавил, что некоторые "квалифицированные специалисты" советовали ему не обращать внимания на подобные нападки, но, по его словам, при встрече он обязательно организует "мужской разговор" со своим обидчиком.

Напомним, ранее семья Решетников оказалась в эпицентре скандала из-за донатов.

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