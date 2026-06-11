Офисные работники превращаются в 'нянь' для искусственного интеллекта, - исследование

Работники тратят более 6 часов в неделю на присмотр за ИИ, что вызывает усталость и раздражение.

Несмотря на обещания, что искусственный интеллект должен экономить время, многие офисные сотрудники, наоборот, тратят значительную часть недели на присмотр за ИИ. Это явление исследователи называют "botsitting" – фактически "нянчиться" с чат-ботами.

Согласно новому отчету Work AI Institute, подготовленному совместно с исследователями из университетов Нотр-Дам, Стэнфорда и UC Berkeley, офисные сотрудники тратят в среднем 6,4 часа в неделю на обслуживание ИИ. В исследовании участвовали 6000 работников из США, Великобритании и Австралии, занятых в цифровых профессиях.

Под "ботситтингом" понимаются действия вроде подачи контекста ИИ-системам, проверки их ответов, исправления ошибок и "доработки" результатов, которые изначально должны были быть готовыми к использованию. Авторы подчеркивают, что это часто незаметная и неучтенная форма труда.

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При этом 87% опрошенных заявили, что используют ИИ в работе, а 75% считают, что он повышает их личную продуктивность. Однако только 13% отметили, что их организация значительно улучшилась благодаря этому. Исследователи называют это проявлением "парадокса продуктивности".

По словам руководителя исследования Ребекки Хайнс, значительная часть "потерянной" продуктивности уходит на работу, которую сотрудники никогда не ожидали выполнять. Она описывает "ботситтинг" как рутинную и изнуряющую работу, которая не вознаграждается, не ценится, не отслеживается и не измеряется – и уж точно не поощряется внутри компаний.

Отдельно отмечается влияние на мотивацию: сотрудники, которые тратят слишком много времени на такие "нянченье", на 73% чаще рассматривают возможность смены работы. Многие также вынуждены переносить данные между разрозненными ИИ-системами, исправлять ошибки и предоставлять контекст, который, по идее, уже должен быть встроен в инструменты. По сути, работники становятся "посредниками" между технологиями, которые плохо взаимодействуют друг с другом.

Исследователи предупреждают, что без перестройки процессов компании рискуют не получить ожидаемого эффекта от ИИ. По их словам, наиболее успешные организации не просто внедряют больше ИИ-инструментов, а выстраивают вокруг них новые процессы: задают стандарты качества, обеспечивают доступ к нужному контексту и учат сотрудников правильно использовать технологии.

Ранее стало известно, что компании повторно нанимают бывших сотрудников, поскольку ИИ не оправдывает ожиданий. Эти данные подтверждает и отчет MIT, который показывает, что 95% компаний, потратившихся на ИИ, не получили финансовой выгоды от своих инвестиций.

Ранее компания-разработчик Anthropic призвала техгигантов заключить сделку и замедлить развитие ИИ. Новейшие модели приблизились к этапу рекурсивного саморазвития, которое может нести риски для всего человечества.

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