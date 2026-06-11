Россия не рискнет атаковать страны Балтии: командующий силами НАТО в Европе назвал причину

По словам Гринкевича, Альянс следит за передвижениями войск РФ и постоянно анализирует разведданные.

Россия не рискнет атаковать страны Балтии, при этом Альянс готов к любому сценарию. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич, пишет DW.

Гринкевич выразил убеждение, что Россия осознает невозможность добиться успеха в случае нападения на страны Балтии. Учитывая это, Москва вряд ли решится на подобный риск.

Он добавил, что НАТО внимательно следит за передвижениями войск РФ. Также Альянс анализирует разведывательные данные в сотрудничестве с государствами-членами

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По мнению Гринкевича, Россия не стремится к прямому конфликту с НАТО и понимает, что у Альянса есть ряд преимуществ, недостижимых для Москвы. В то же время генерал заверил, что Альянс готов к любому сценарию.

"Если бы такой сценарий возник – то, безусловно, мы готовы. Все 32 страны готовы воевать уже сегодня", – заявил Гринкевич.

Вероятность вторжения РФ в страны НАТО

В начале июня начальник Генерального штаба Латвии генерал Каспарс Пуданс назвал "окно" для вторжения России. Он отметил, что преимущество РФ над странами НАТО заключается не в технологиях, а в способности быстро и в больших масштабах производить и адаптировать беспилотники к потребностям войны. Также, по его мнению, Россия может воспользоваться медленными темпами европейского перевооружения, поскольку большинство программ модернизации армии, как ожидается, не начнут действовать до 2029 года.

В свою очередь аналитики смоделировали сценарий возможного вторжения России в Литву и заявили, что РФ проиграет войну с НАТО за 10 дней, однако только при одном условии. Они также пришли к выводу, что массовое использование современных беспилотников с искусственным интеллектом может изменить ход войны в пользу Альянса.

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