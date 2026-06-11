Долги на балансирующем рынке отпугивают частных инвесторов в энергетику, - эксперт

Низкая инвестиционная привлекательность украинского энергорынка остается одним из главных барьеров для привлечения частного капитала. Об этом заявил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

По его словам, политика сдерживания тарифов и искусственное занижение цен для отдельных категорий потребителей искажают рыночное ценообразование и ухудшают условия для инвестиций в модернизацию энергетики.

"Искусственное занижение цен для отдельных категорий потребителей полностью искажает ценообразование и растягивает сроки окупаемости проектов модернизации на десятилетия", – считает Гетман.

Видео дня

Он подчеркнул, что одним из последствий такой политики стала масштабная проблема долгов на рынке электроэнергии. В частности, на балансирующем рынке задолженность уже исчисляется десятками миллиардов гривен: НЭК "Укрэнерго" задолжала участникам рынка более 30,9 млрд грн, тогда как долг участников рынка перед компанией превысил 46,3 млрд грн.

"В таких условиях инвесторы не имеют долгосрочных и понятных ценовых сигналов", – подчеркнул Гетман.

По мнению эксперта, без решения проблемы накопленных долгов и устранения рыночных перекосов привлечение частных инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры будет оставаться существенно затрудненным.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что значительная часть долгов на балансирующем рынке формируется именно из-за защищенных потребителей, которых нельзя отключать от электроснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: