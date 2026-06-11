'Укрзализныця' запускает новые 'Интерсити' до Одессы: как они будут курсировать

На летний период сформирован новый график движения скоростных электропоездов по маршруту Киев – Одесса – Днепр.

"Укрзализныця" назначает два новых скоростных поезда "Интерсити" и увеличивает периодичность еще двух рейсов. Продажа билетов уже открыта, сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с 28 июня "Укрзализныця" назначает новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №753/754 Днепр – Одесса. Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд "Интерсити", который соединит Днепр и Одессу.

Также с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №765/766 Киев – Одесса.

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Кроме того, УЗ увеличивает периодичность курсирования скоростных поездов №763/764 Киев – Одесса и №748/747 Киев – Тернополь до шести раз в неделю вместо трех.

В компании отметили, что обеспечить назначение новых рейсов и увеличение периодичности курсирования существующих удалось благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава.

Таким образом, на летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов по треугольнику Киев – Одесса – Днепр.

"Такая схема позволяет одному и тому же подвижному составу последовательно обслуживать сразу несколько направлений с высоким спросом и эффективнее использовать имеющийся парк. В результате пассажиры получают больше рейсов и больше мест на самых востребованных маршрутах летнего сезона", – говорится в сообщении.

"Укрзализныця" – последние новости

Как писал УНИАН, "Укрзализныця" вступила в самый пиковый период 2026 года. Ежедневно железнодорожная компания фиксирует 340 тыс. запросов на билеты и перевозит 80 тыс. человек. В дальнейшем эта пропорция будет расти с 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет.

С 29 июня "Укрзализныця" переходит на обновленное летнее расписание движения, адаптированное под повышенный сезонный спрос. Продажа билетов открывается 9 июня, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

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