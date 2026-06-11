Нардеп прогнозирует рост тарифа на воду в 2-3 раза: цены уже растут по всей стране

В столице после пересмотра стоимость услуги может составить около 50–60 гривень за кубометр.

Тарифы на воду в Украине могут существенно вырасти. В ряде городов повышение может составить от 2,5 до 3 раз. Об этом сообщил народный депутат и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире "Новости.live"

"Во всех городах: Кривой Рог, Львов, Полтава, Одесса, фактически по всей Украине сейчас в два с половиной-три раза будут расти тарифы на водоотведение", – считает нардеп.

Он также прогнозирует повышение тарифа на воду в столице. По его словам, в Киеве пересмотр стоимости услуг неизбежен, однако городские власти пока не спешат с таким решением, поскольку в настоящее время сосредоточены на дискуссии по поводу тарифов на общественный транспорт.

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"В Киеве объективно должен быть самый низкий тариф из-за эффекта масштаба. То есть в крупных городах, где очень плотная инфраструктура, одно и то же количество водопроводных и тепловых труб обслуживает значительно большее количество населения из-за многоэтажек", – отметил Кучеренко.

При этом он указал, что в городах с большой протяженностью и менее плотной застройкой расходы на обслуживание сетей традиционно выше. В качестве примера депутат привел Кривой Рог, где из-за значительной протяженности города себестоимость услуг выше.

"Думаю, в Киеве они вместе с водоотведением составят 50-60 гривень… Хотя у них для повышения, если быть справедливым, есть объективные основания", – добавил политик.

Отметим, что на данный момент тариф на холодную воду в столице составляет 30,38 грн за 1 куб.

В свою очередь, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что ряд общин уже начал принимать решения о повышении тарифов водоканалов.

В частности, новые тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июня уже установлены в:

Черновцах – 41,904 грн/куб. м. за водоснабжение и 21,66 грн/куб. м. за водоотведение, вместе – 63,564 грн/куб. м. с НДС;

Запорожье – 34,74 грн/куб. м. за водоснабжение и 23,07 грн/куб. м. за водоотведение без НДС, то есть 69,37 грн/куб. м. вместе с НДС;

в Кривом Роге с 1 июня общая стоимость услуг для населения составляет 70,560 грн/куб. м. с НДС, из которых 40,884 грн/куб. м. – водоснабжение, 29,676 грн/куб. м. – водоотведение;

в Дрогобыче тариф составляет 62,16 грн/куб. м. за водоснабжение и 25,14 грн/куб. м. за водоотведение, вместе – 87,30 грн/куб. м. с НДС.

"Рост тарифов водоканалов очень существенный, на 80-100%, но в объяснениях мы с вами слышим о стоимости электроэнергии, стоимости реагентов", – отметил Попенко.

Коммунальные тарифы в Украине – последние новости

Летом 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы о моратории на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в течение военного положения и шести месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

При этом уже в феврале стало известно, что правительство готовит план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. Так, согласно обновленному меморандуму Международного валютного фонда, к лету 2026 года правительство должно разработать "дорожную карту" перехода к рыночным ценам.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что в Украине уже в этом году вырастут тарифы на электроэнергию и газ для населения.

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