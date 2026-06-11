Как лучше всего заморозить клубнику и малину, чтобы вкус и польза сохранились на месяцы

Клубника и малина – одни из самых ценных, но в то же время и самых нежных фруктов.

Малина и клубника – одни из самых любимых ягод. Они вкусные, ароматные и полезные. Конечно, лучше всего употреблять их свежими. А вот чтобы иметь возможность наслаждаться ими и зимой, их нужно заморозить. И желательно так, чтобы ягоды максимально сохранили свою текстуру, вкус и хотя бы часть свойств. Как это сделать – пишет Libertatea.

Клубника и малина – одни из самых ценных, но в то же время и самых деликатных фруктов. Как отмечается в статье, после сбора они быстро теряют свой вкус, текстуру, твердость и некоторые питательные вещества, особенно витамин С.

Несмотря на то, что эти ягоды можно найти в магазинах большую часть года, стоит все же заморозить именно сезонные продукты. В издании пояснили, что, во-первых, плоды, собранные летом, имеют более насыщенный вкус, богатый аромат и более высокую пищевую ценность, чем те, что доступны зимой. Замораживание же – один из самых эффективных методов консервирования.

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"При правильном выполнении оно почти полностью замедляет естественные процессы гниения, которые начинаются сразу после сбора урожая. По сути, фрукты замораживаются в оптимальном состоянии, и большинство их питательных свойств сохраняются в течение месяцев", – уверяют авторы.

Преимущества замороженных ягод

В статье говорится, что замораживание очень хорошо сохраняет клетчатку, минералы и большинство антиоксидантных соединений. Клубника и малина известны своим высоким содержанием витамина С и полифенолов – веществ, которые помогают защитить организм от окислительного стресса и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Хотя некоторое количество витамина С теряется во время замораживания и хранения, потери, как правило, гораздо меньше, чем можно было бы подумать, особенно если фрукты быстро замораживать и хранить при постоянной температуре", – пояснило издание.

Также отмечается, что замороженные фрукты иногда могут быть лучшим выбором, чем "свежие" вне сезона. Клубника, собранная в июне, если она идеально созрела и была заморожена в тот же день, может сохранить больше вкуса и питательных веществ, чем клубника, привезенная из другой страны в январе.

Чтобы максимально сохранить полезные свойства, фрукты необходимо правильно замораживать.

"Для малины и клубники секрет хорошей заморозки заключается в выборе самых свежих, хорошо созревших, но еще твердых плодов, и максимальном ограничении количества воды на их поверхности. Избыток воды образует крупные кристаллы льда, которые влияют на текстуру после размораживания", – говорится в материале.

Как правильно заморозить малину

В издании советуют замораживать малину очень свежей, в идеале в день сбора или покупки. Выбирайте целые ягоды, без признаков плесени. Малина очень нежная, поэтому ее не следует долго замачивать в воде или мыть. Если она чистая и из безопасного источника, вы можете очень быстро промыть ее в сите под легкой струей холодной воды. Затем ее следует отцедить и выложить на бумажные полотенца или чистую салфетку, в один слой, пока она хорошо не высохнет.

"После высыхания выложите малину на противень, застеленный пергаментной бумагой, следя за тем, чтобы ягоды не слишком соприкасались друг с другом. Поставьте противень в морозильную камеру, пока ягоды полностью не замерзнут. Только потом их перекладывают в специальные пакеты для замораживания или герметичные контейнеры", – отмечается в статье.

Этот шаг, который называется индивидуальной заморозкой, очень важен, поскольку он предотвращает слипание фруктов в компактный блок и помогает получить именно то количество, которое вам нужно зимой, подчеркнули авторы.

Как правильно заморозить клубнику

Клубника немного более устойчива, чем малина, но ей также требуется внимание. В материале советуют выбирать спелую, ароматную клубнику без повреждений или мягких частей. Помойте ее перед тем, как удалить плодоножки, иначе она впитает больше воды.

"После мытья хорошо просушите. Затем удалите плодоножки и, в зависимости от того, как вы хотите их использовать, можете заморозить их целыми, разрезанными пополам или нарезанными ломтиками. Для смузи и соусов ломтики очень практичны. Для десертов или украшений лучше сохраняют форму половинки или целые клубники", – пояснили авторы.

Как и малину, клубнику сначала рекомендуют выложить на поднос в один слой и заморозить отдельно. Когда она затвердеет, ее перемещают в герметичные пакеты или контейнеры.

При этом советуют удалить как можно больше воздуха из пакета, поскольку он способствует высыханию фруктов и потере вкуса.

При какой температуре замораживают малину и клубнику

Как отмечается, температура очень важна для сохранения свойств. Фрукты следует хранить при температуре около -18 градусов Цельсия в морозильной камере, которую не очень часто открывают и где температура остается постоянной. Повторное размораживание и повторная заморозка влияют как на текстуру, так и на вкус. Поэтому лучше делить ягоды на небольшие порции, достаточные для одноразового использования.

"Текстура после размораживания никогда не будет идентична текстуре свежих фруктов, особенно малины. Ягоды содержат много воды, и замораживание неизбежно изменяет их структуру. Однако, если их быстро заморозить, хорошо высушить и правильно хранить, разница будет гораздо меньше", – предупредили в статье.

Как использовать замороженные ягоды

В издании подчеркнули, что не нужно размораживать фрукты полностью перед использованием. На самом деле, одной из самых распространенных ошибок является полное размораживание фруктов перед использованием, особенно когда в этом нет необходимости.

Например, для смузи фрукты не только не нужно размораживать, но даже рекомендуется использовать их прямо из морозилки. Они естественным образом охлаждают напиток и придают ему кремообразную консистенцию, без необходимости добавлять лед. Кроме того, использование их непосредственно в замороженном виде сокращает время их пребывания на воздухе и в условиях высоких температур, ограничивая потерю витамина С и антиоксидантных соединений.

В йогурт, кефир или творог можно непосредственно добавлять замороженные ягоды и оставлять на несколько минут, чтобы они немного размягчились. Таким образом, сок, который они выделяют, естественным образом смешивается с молочным продуктом и создает простой и очень вкусный десерт, рассказали в статье.

В тортах и пирожных замороженные фрукты часто лучше размороженных. Если вы готовите фруктовый торт, маффин, клафути, крамбл, тарт или бисквит, рекомендуется использовать фрукты прямо из морозильной камеры. Если разморозить их заранее, они выделят слишком много жидкости, что может повлиять на текстуру теста. Авторы советуют смешать их с небольшим количеством крахмала или муки перед добавлением, чтобы они впитали лишний сок.

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