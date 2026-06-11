Перед выходными в Украину ворвется похолодание с ливнями и грозами

Температура заметно снизится на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях.

Перед выходными, 12 июня, погода в Украине будет очень нестабильной. В большинстве областей на левобережье еще будет тепло +25°...+30°, но с запада в нашу страну зайдет похолодание. Температура снизится, местами днем будет всего +14°...+17°, а еще пройдут ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +27°, дождь.

Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью +13°, днем +16°, дождь.

В Луцке будет облачно, ночью +13°, днем +16°, дождь.

В Ровно завтра облачно, ночью +13°, днем +15°, дождь.

В Тернополе 12 июня ночью +12°, днем +16°, облачно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, дождь, ночью +13°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +13°, днем +17°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +19°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно, ночью +14°, днем +17°, дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+20°, облачно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью +15°, днем +22°, облачно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+27°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +18°, днем +28°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +18°...+27°, небольшой дождь.

В Одессе 12 июня - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +23°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +27°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +30°, возможен небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +15°...+23°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +31°.

Какой праздник 12 июня, приметы погоды

12 июня - святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского. по приметам, если день солнечный и нет сильного ветра, то летом будет хороший урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: