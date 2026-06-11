12 июня на Киев обрушится ливень с грозой

Укргидрометцентр объявил І уровень опасности в столице.

Перед выходными, 12 июня, погода в Киеве будет теплой, но мокрой. Об этом свидетельсвуют данные Погода УНИАН.

Температура существенно не изменится: ночью будет +18°, днем - около +26°...+27°. В то же время в столице ожидается ливень с грозой.

По Киевской области акже ожидаются шквалы до 20 м/с. Из-за непогоды Укргидрометцетнр объявил желтый уровень опасности.

Видео дня

Ветер в течение дня 5-10 м/с. Атмосферное давление сниженное, 744-746 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью +13°, днем +16°, дождь.

В Луцке будет облачно, ночью +13°, днем +16°, дождь.

В Ровно завтра облачно, ночью +13°, днем +15°, дождь.

В Тернополе 12 июня ночью +12°, днем +16°, облачно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, дождь, ночью +13°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +13°, днем +17°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +19°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно, ночью +14°, днем +17°, дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+20°, облачно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью +15°, днем +22°, облачно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+27°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +18°, днем +28°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +18°...+27°, небольшой дождь.

В Одессе 12 июня - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +23°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +27°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +30°, возможен небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +15°...+23°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +31°.

Вас также могут заинтересовать новости: