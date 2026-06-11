На Аляске поймали кита, в котором застрял гарпун XIX века

Сколько лет было животному, когда в него попал гарпун, можно только догадываться.

В 2007 году китобои-инуиты на Аляске сделали неожиданное открытие во время разделки туши гренландского кита. В теле животного они обнаружили фрагменты старинного гарпуна, который, как впоследствии установили исследователи, был изготовлен в конце XIX века. Эта находка стала одним из самых ярких доказательств исключительного долголетия гренландских китов, пишет издание IFLScience.

Как рассказывается в публикации, гренландские киты (Balaena mysticetus) сильно пострадали от промышленного китобойного промысла. Из-за массовой охоты их численность в свое время сократилась менее чем до трех тысяч особей. Коммерческий вылов фактически прекратили в 1921 году, после чего популяция начала постепенно восстанавливаться и в настоящее время насчитывает от 10 до 23 тысяч животных.

В то же время запрет не распространяется на традиционный промысел коренных народов Аляски, для которых гренландские киты остаются важным источником пищи на протяжении тысячелетий. Именно во время такой охоты и была сделана необычная находка.

Видео дня

Осколки постороннего предмета, обнаруженные при разделке туши, передали историку Джону Бокстосу из Музея китобойного промысла в Нью-Бедфорде. Дальнейшее исследование показало, что найденный предмет был взрывным гарпуном – популярным оружием китобоев в Нью-Бедфорде в конце XIX века, когда город считался мировой столицей китобойного промысла.

Благодаря патентным особенностям гарпуна исследователям удалось сузить период его использования до 1885–1895 годов. Это позволило оценить возраст кита примерно в 115 лет на момент его гибели.

Издание отмечает, что эта история стала важным дополнением к научным данным о необычайной продолжительности жизни гренландских китов. По оценкам ученых, некоторые представители этого вида могут жить более двух столетий. В материале отмечается, что они являются не только одними из самых крупных китов, но и, вероятно, самыми долгоживущими млекопитающими на планете.

В случае, когда в туше кита не застрял столетний гарпун, определить возраст животного можно и другим способом. В частности, анализируют хрусталик глаза, где содержится аспартат – вещество, соотношение различных форм которого меняется со временем.

В публикации также говорится, что способность жить очень долго может иметь свою биологическую цену. По словам автора, особенность генетики гренландских китов дает клеткам больше времени на восстановление перед делением, однако потенциально может негативно влиять на плодовитость этих животных.

Другие новости науки

Как писал УНИАН, самым старым животным, возраст которого точно подтвердили ученые, стал океанский квахог (разновидность моллюсков), проживший 507 лет. Его нашли в 2006 году у берегов Исландии, а возраст определили по ежегодным кольцам роста на раковине и подтвердили радиоуглеродным анализом – моллюск родился примерно в 1499 году.

Горькая ирония в том, что именно во время научного исследования существо убили, чтобы точно рассчитать его возраст.

Вас также могут заинтересовать новости: