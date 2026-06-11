В войне с Украиной для Путина вырисовываются 5 тревожных сигналов, – Newsweek

Россия по-прежнему остается опасной, но это не значит, что она побеждает.

Полномасштабная война России против Украины пересекла символическую черту – 1569 дней, превысив продолжительность Первой мировой. Конфликт, который изначально Кремль рассчитывал завершить за считанные дни, превратился в затяжное противостояние со все более сложной динамикой для Москвы. Об этом в редакционной статье пишет Newsweek.

Журналисты отмечают, что превосходящая по всем параметрам и более терпимая к собственным потерям Россия должна была бы выйти победительницей из этой войны, но на самом деле "часы катятся против Путина".

"Украина не победила. Россия не потерпела краха. Но есть пять тревожных сигналов для Путина относительно того, как развивается его война", – пишет издание.

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Стратегический провал быстрой войны. Как отмечают авторы публикации, первоначальный расчет Владимира Путина на быстрое падение Украины не оправдался, а затяжной характер боевых действий начал работать не в пользу России. Украина смогла адаптироваться, развить производство вооружений и изменить характер войны, в частности за счет использования дронов и дальнобойных систем.

Территориальные завоевания замедляются. Как отмечает Newsweek, темпы продвижения российских войск существенно снизились: по данным аналитиков ISW, за несколько месяцев 2025–2026 годов речь идет о значительно меньших территориальных завоеваниях по сравнению с предыдущими периодами. Авторы материала подчеркивают, что даже там, где Россия сохраняет давление, стратегическая отдача от наступлений уменьшается.

Глубокие удары по территории России. В публикации рассказывается о росте украинских ударов по объектам в глубине России, в частности по военной и энергетической инфраструктуре. По мнению авторов материала, это постепенно меняет представление о безопасности российского тыла и повышает внутреннее давление на Кремль.

Истощение человеческих ресурсов. Newsweek пишет, что российская армия продолжает нести большие потери, а качество пополнения личного состава ухудшается. В материале отмечается, что война все больше превращается в обмен большого количества людей на ограниченные результаты на фронте.

Подводя итог сказанному, журналисты отмечают, что для России накапливаются системные риски – от замедления наступления до осложнения логистики и роста потерь. Россия все еще может обстреливать украинские города ракетами и нести катастрофические потери. Это делает ее опасной, но не означает, что она побеждает, подчеркивают авторы публикации.

"Путин может продолжать войну. Вопрос в том, доказывает ли ее продолжение силу победы или все больше обнажает цену его неспособности ее прекратить", – резюмирует издание.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина активизировала кампанию по изоляции оккупированного Крыма с помощью ударов беспилотников по российским логистическим маршрутам. По словам командующего СБС Роберта Бровди (Мадяра), это уже существенно нарушило поставки, в частности топлива, из-за чего в Крыму ввели нормирование бензина.

По оценке Бровди, Украина может получить полный контроль над стратегической трассой, по которой идет снабжение Крыма, уже в ближайшее время. Он также заявил об уничтожении значительного количества российских систем ПВО, что облегчило проведение дроновых атак.

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