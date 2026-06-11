Uklon запустил собственный маркетплейс в приложении: что там можно купить

Сервис вызова такси Uklon 11 июня запустил собственный маркетплейс Uklon Store в своем приложении. Пока это бета-версия, первой категорией в которой стал раздел "Цветы", говорится в пресс-релизе Uklon, полученном УНИАН.
Сервис "Цветы" доступен на главном экране приложения. Чтобы совершить покупку, нужно выбрать магазин, товар из него, указать адрес для доставки и оплатить ее. Отмечается, что пока Uklon Store работает только в пределах Киева.
Компания планирует протестировать сервис в категории "Цветы" и постепенно расширять его по мере роста спроса, добавляя новые категории для заказов.
"Запуск маркетплейса – это продолжение реализации нашей стратегии перехода от монопродукта к экосистеме комплементарных сервисов. Сегодня это уже шестой продукт в приложении – наряду с поездками, доставкой, покупкой автобусных билетов и электросамокатами", – говорит CEO Uklon Сергей Гришков.
Uklon – последние новости
В конце мая Uklon провел публичный тест-драйв дистанционно управляемого автомобиля. Автомобильная базовая станция находилась внутри помещения, за пультом сидел водитель, который и осуществлял управление машиной.
На сам автомобиль был установлен комплект оборудования из 6 камер, ряда датчиков, модулей передачи связи и компьютера от Nvidia. Такая технология позволяет работать водителями людям с инвалидностью – ветеранам войны с ампутациями нижних конечностей.
В конце марта украинский сервис такси Uklon начинает продажу автобусных билетов по Украине и за границу.