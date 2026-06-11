Google окончательно 'добьет' блокировщики рекламы в новой версии Chrome

В течение последних лет разработчики постепенно переводили экосистему расширений на стандарт Manifest V3.

Google в следующей версии своего браузера Chrome окончательно откажется от старой системы расширений Manifest V2. Это, помимо прочего, фактически "убьет" популярные блокировщики рекламы и инструменты защиты. Об этом пишет Cybernews

До недавнего времени разработчикам расширений удавалось принудительно включать поддержку Manifest V2, на основе которого собраны uBlock, Adblock и другие. Google постепенно переводит расширения на новый стандарт Manifest V3, а теперь удаляет оставшиеся механизмы поддержки старой технологии.

В Google это решение связывают с вопросами безопасности, сложностью поддержки кода и техническими ограничениями устаревшей платформы. Компания отмечает, что старые API создавали дополнительные риски и усложняли поддержку браузера.

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Ранее уже было известно, что Manifest V3 заметно ухудшит возможности блокировщиков рекламы. Некоторые разработчики заявили, что им пришлось переработать свои продукты для совместимости с Manifest V3, а часть функций пришлось ограничить.

Релиз новой версии Chrome (150-й) запланирован на конец июня. В будущем для использования uBlock и аналогичных Adblock‑расширений потребуется перейти на альтернативные браузеры, которые не основаны на Chromium. Это, например, Firefox или Apple Safari.

Ранее пользователи обратили внимание, что Google Chrome начал незаметно скачивать на диск ИИ-модель весом 4 гигабайт. Речь идет о Gemini Nano – она нужна для нейросетевых функций браузера.

Эксперты проверили вирусный лайфхак с "монетой на роутере". Многие пользователи решили попробовать этот способ, поскольку он не требует затрат и выглядит максимально простым.

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