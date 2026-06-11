Украина изолирует Крым 'в ближайшее время', – Мадяр

Россия больше не в состоянии обеспечить Крым всем необходимым.

Украина серьезно взялась за реализацию плана по изоляции оккупированного Крыма. Об этом пишет Reuters со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра).

Издание отмечает, что текущая кампания ударов украинских беспилотников по оккупированным Россией территориям уже нарушила военную логистику, в частности поставки топлива. Из-за этого оккупационные власти Крыма были вынуждены ввести жесткое нормирование продажи топлива.

По оценке Роберта Бровди, благодаря кампании украинских ударов за последний месяц движение транспорта на трассе, соединяющей Ростов, Мариуполь, Мелитополь и Крым, сократилось более чем на две трети. Мадяр убежден, что в течение следующего месяца Украина будет уже полностью контролировать дорогу.

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"Мы изолируем Крым в ближайшее время", – сказал Бровди.

Описывая охоту на российские грузовики, военный заявил, что делать это "так же легко, как стрелять в куропаток в открытом поле".

"Мы создадим условия, которые крайне затруднят пребывание любых военнослужащих или работников оборонной промышленности в Крыму, на временно оккупированных территориях или использование путей доступа к ним", – пояснил командующий СБС.

По словам Бровди, за первые пять месяцев этого года его подчиненные уничтожили 174 российских комплекса ПВО, чем и расчистили дорогу для дронов в текущей кампании.

Мадяр надеется, что системные атаки по российскому ВПК и нефтяному комплексу подорвут способность и желание Москвы продолжать войну.

"Мы открываем двери в огромные просторы, где боль войны, которая ощущается почти в каждом украинском городе, должна быть ощутима, в частности, в сознании жителей [российских городов]", – сказал Бровди.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина не наносила и не будет наносить прямых ударов по гражданскому населению и гражданским целям.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли критические удары по Чонгарскому мосту, разрушив его до уровня опор, а также уничтожили переезд в Армянске. Это полностью прервало сухопутную логистику РФ через трассу "Новороссия".

По словам военного эксперта Андрея Крамарова, украинские войска взяли под огневой контроль ключевые логистические пути на юге, что фактически лишило Крым наземного снабжения. В результате Крым оказался в почти полной изоляции: единственным вариантом остается морская логистика через порт Феодосии, тогда как значительное количество российской техники и боеприпасов, завезенных ранее, уже не может эффективно использоваться.

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