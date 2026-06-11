Из-за низкой эффективности БЭБ и фискалов Украину наводнили подделки люксовых товаров, - СМИ

В Украине стремительно растет количество поддельных товаров известных мировых брендов, тогда как эффективность Бюро экономической безопасности в противодействии этому теневому рынку и контрабанде крайне низка. В результате государственный бюджет ежегодно недополучает миллиарды гривен налогов, а белый бизнес оказывается в неконкурентных условиях. Об этом говорится в расследовании издания ThePublic.

По данным журналистов, поддельные товары под брендами Hermès, Dior, Rolex, Graff и других известных производителей продаются через Telegram-каналы, Instagram-магазины и шоурумы в центре Киева. Значительная часть такой продукции попадает в Украину вне таможенного контроля, а расчеты происходят без уплаты налогов.

По мнению экспертов, потери бюджета от подделок достигают миллиардов гривен. В то время как Бюро экономической безопасности демонстрирует крайне скромные результаты в борьбе с контрабандой и защите правообладателей.

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"По данным Офиса Генерального прокурора, в течение января–апреля 2026 года детективы БЭБ направили в суд четыре обвинительных акта по делам о контрабанде товаров. Еще более показательна статистика новых уголовных производств: за первые пять месяцев года в открытых БЭБ делах по этой же статье ни одному лицу не было сообщено о подозрении", – говорится в статье.

Кроме того, за 4 месяца в БЭБ направили в суд лишь 4 дела по статье 229 УК Украины – Незаконное использование знака для товаров и услуг, тогда как годом ранее за этот же период в суд были направлены обвинительные акты в отношении 22 человек. О подозрении в незаконном использовании брендов в Бюро экономической безопасности за 5 месяцев сообщили 3 лицам.

О масштабах проблемы неоднократно говорили политики и предприниматели. Ведь из-за нее легальный бизнес оказывается в заведомо проигрышном положении, а известные бренды отказываются открывать свои представительства в Украине.

"Рынок контрафакта и "серой" торговли действительно огромен. Государство теряет миллиарды гривен из-за неуплаты пошлин, НДС при импорте и налога на прибыль/единого налога. В условиях войны эти деньги критически необходимы для обороны", – добавляет адвокат Дина Дрижакова.

Однако проблема контрафакта давно вышла за рамки защиты прав известных брендов и неуплаченных налогов.

"Украина годами находится под пристальным вниманием международных организаций из-за высокого уровня пиратства и контрафакта, что тормозит евроинтеграцию и отпугивает официальные мировые бренды от выхода на наш рынок", – считает юрист.

Несмотря на это, продажа подделок остается практически безрисковым бизнесом и растет значительно быстрее, чем эффективность Бюро экономической безопасности.

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