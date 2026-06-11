Запад создает 'анти-Китай', чтобы противостоять монополии Пекина на критические металлы, – WSJ

Однако у этой страны есть свои интересы, и она не хочет превратиться в сырьевой придаток крупнейших экономик мира.

Западные компании активно инвестируют в отрасль редкоземельных металлов Бразилии, надеясь создать "анти-Китай" и ослабить контроль Пекина над критически важными минералами, пишет The Wall Street Journal.

Бразилия обладает вторыми по величине запасами редкоземельных металлов в мире после Китая. Это примерно 21 миллион тонн, или около четверти мировых запасов. Большинство месторождений Бразилии находятся в глине, которая дешевле и легче в обработке, чем месторождения твердых пород, распространенные в Австралии и других регионах. Дешевая гидроэнергия, относительно низкие затраты на рабочую силу и близость к рынкам США еще больше усиливают интерес инвесторов.

Редкоземельные металлы являются критически важными элементами современной технологической промышленности, которые повсеместно используются от электромобилей до новейшего оружия.

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На протяжении многих лет эти критически важные полезные ископаемые не привлекали особого внимания за пределами кругов горнодобывающей промышленности. Ситуация изменилась в 2025 году, когда Китай ввел экспортный контроль на несколько редкоземельных элементов и магнитов в ответ на торговую напряженность с Вашингтоном, что обнажило степень зависимости Запада от китайских цепочек поставок.

Западные правительства и производители вынуждены искать альтернативы. В частности, США в поисках критически важных полезных ископаемых поддерживают проекты от Африки до Австралии, пытаясь ослабить контроль Пекина над этой сверхважной отраслью. Значительная часть инвестиций США уже направлена в Бразилию.

Китай владеет примерно половиной мировых запасов редкоземельных металлов и, кроме того, контролирует более 90% переработки и производства магнитов, что дает ему доминирующее влияние на глобальные цепочки поставок.

В ходе переработки отдельные элементы выделяются и превращаются в металлы, сплавы и магниты, которые используются в повседневной электронике и являются продуктом со значительно более высокой стоимостью. Бразилия стремится получить большую долю этого бизнеса.

Позиция Бразилии

Президент Луис Инасио Лула да Силва заявил, что не хочет, чтобы Бразилия стала просто еще одним экспортером сырья. Вместо этого он стремится к тому, чтобы иностранные инвесторы помогли построить местную отрасль редкоземельных элементов, способную создавать высокооплачиваемые рабочие места и развивать технологии.

Создание полноценной цепочки поставок требует времени. Скорость этого процесса частично зависит от политики Бразилии. Конгресс страны до сих пор дорабатывает законодательство, регулирующее сферу стратегических полезных ископаемых.

Местные представители отрасли предупреждают, что слишком строгие требования к регулированию могут отпугнуть инвесторов, тогда как слишком мягкие правила могут привести к тому, что Бразилия будет лишь экспортировать сырье, теряя возможность осуществлять переработку с более высокой добавленной стоимостью.

Создать еще один Китай

Самым большим вызовом для Вашингтона может стать решимость Бразилии сохранять нейтралитет. Бразилия сопротивляется попыткам присоединить ее к возглавляемому США минеральному антикитайскому блоку, настаивая, что будет принимать инвестиции от любой страны, желающей помочь в развитии отрасли – от США, Европейского Союза, Китая и т. д.

Горнодобывающие компании позиционируют себя как важных участников усилий по построению цепочки поставок критически важных элементов за пределами Китая. Однако Бразилия не проявляет особого интереса к ограничению доступа Китая к своим минеральным богатствам.

Пекин продолжает активно инвестировать в бразильские горнодобывающие активы. Китайский производитель электромобилей BYD и другие компании также приносят именно те промышленные инвестиции, к которым Бразилия давно стремилась.

Это порождает вероятность, которая вызывает беспокойство у некоторых западных лидеров и политиков: Бразилия может превратиться в мощную державу в сфере редкоземельных металлов, не становясь при этом частью западной цепочки поставок.

Критические полезные ископаемые в мире – главные новости

Гегемония Китая в сфере редкоземельных металлов является вызовом не только для США, но и для других крупных держав. Так, Индия разработала собственную программу развития производства критических элементов на общую сумму 4,6 млрд долларов.

В конце марта дочерняя компания "Росатома" договорилась о создании совместного предприятия по добыче полезных ископаемых вместе с местными производителями в Бразилии.

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