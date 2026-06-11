Гривня продолжит падать: эксперты оценили шансы доллара достичь отметки в 46 гривень

Постепенное изменение курса является объективным процессом для страны, находящейся в состоянии полномасштабной войны.

Доллар в последнее время бьет курсовые рекорды и уже преодолел отметку в 45 гривень на наличном рынке. Эксперты считают ситуацию более или менее контролируемой, однако прогнозируют, что до конца года доллар может вырасти еще больше и достичь нового рубежа в 46 гривень, говорится в статье УНИАН.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что летом ситуация на валютном рынке останется управляемой и на сегодняшний день отсутствуют основания для резкого или неконтролируемого обвала гривни. Ведь режим "управляемой гибкости" Национального банка позволяет регулятору влиять на чрезмерные колебания курса валютными интервенциями, не позволяя гривне чрезмерно падать или укрепляться.

Однако, по его словам, постепенное изменение курса является объективным процессом для страны, находящейся в состоянии полномасштабной войны, которая испытывает значительную потребность в импорте топлива и зависит от международного финансирования.

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"Гривня может постепенно ослабевать. Но это будет происходить с учетом обстоятельств и достаточно плавно. К концу года курс доллара может выйти на уровень 46-46,5 грн/долл. В то же время эти показатели следует рассматривать не как точный прогноз, а как ориентиры для бизнеса и населения. Это скорее пределы, в которых курс может измениться", – отметил Мамедов.

При этом, по его словам, вражеские удары по энергетике, логистике или критической инфраструктуре могут быстро изменить настроения бизнеса и населения и спровоцировать новую волну спроса на валюту, что будет способствовать дальнейшему подорожанию доллара.

В инвестиционной компании ICU тем временем ухудшили прогноз по курсу доллара на 2026 год. Аналитики отмечают, что на рынке быстро растет дисбаланс между спросом и предложением валюты.

По оценкам специалистов, в январе–мае 2026 года Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 18,1 млрд долларов. За тот же период прошлого года объем валютных интервенций составил 14,3 млрд долларов, то есть вырос почти на 27%.

Эксперты компании прогнозируют, что если нынешняя тенденция сохранится до конца года, общий объем интервенций НБУ может достичь 42–43 млрд долларов. По их мнению, это может подтолкнуть регулятора к более быстрому ослаблению курса гривни, из-за чего национальная валюта в конце года будет слабее, чем ожидалось ранее.

В связи с этим ICU пересмотрела свой прогноз курса доллара на конец 2026 года. Теперь аналитики ожидают, что он составит 45,8 грн за доллар вместо ранее прогнозируемых 45,0 грн за доллар.

Курс валют в Украине – последние новости

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что спрос на валюту в Украине пока превышает предложение, и на следующей неделе колебания курса доллара ожидаются в пределах 44,4-45,10 грн.

Национальный банк Украины установил на 12 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек, а доллар отошел от исторического максимума.

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