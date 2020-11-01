Изначально аэропорт "Берлин-Бранденбург" должны были открыть в октябре 2011 года.

В столице Германии Берлине 31 октября заработал новый аэропорт.

Дату открытия аэропорта откладывали шесть раз, передает Радио Свобода.

Изначально аэропорт "Берлин-Бранденбург" должны были открыть в октябре 2011 года. Самая сложная ситуация произошла в 2012 году, когда открытие пришлось отменить за четыре недели до запланированной даты из-за проблем с пожарной безопасностью. Впоследствии в аэропорту выявляли новые дефекты.

"Наконец мы можем начать службу нашего аэропорта. Наконец", - сказал руководитель аэропорта Энгельберт Луетке Далдруп.

На его строительство потратили шесть миллиардов евро - втрое больше, чем было запланировано.

Первые пассажиры прилетели на двух самолетах компаний Easyjet и Lufthansa.

Возле аэропорта в костюмах пингвинов протестовали активисты. Они привлекали внимание к изменениям климата, которые вызывает воздушный транспорт.

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Два старых аэропорта столицы Германии, вскоре прекратят свою работу, говорится в сюжете ТСН.

Берлинцы же уже тоскуют по аэродрому Тегель в центре города. Говорят, что для большинства людей новый аэродром находится слишком далеко. Доехать сюда на такси из центра Берлина будет стоить где-то 50 евро. Новый аэродром возвели даже дальше некогда восточного аэропорта Шюнефельд. Предложение сохранить в Берлине другие аэропорты отвергли.

"Это новые ворота в мир. Это самое важное послание, которое улетит отсюда 31 октября", - заявил Луетке Далдруп.

Работу аэродром начнет во времена пандемии коронавируса, когда рейсов немного. Это поможет быстрее выявить возможные проблемы аэропорта имени Вилли Брандта.

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Автор: Александр Топчий