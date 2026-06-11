Ядерный зонтик Америки гарантирует свободу Европы: Рютте о недоверии европейцев к США

По его словам, присутствие американских военных в Европе и вклад в коллективную оборону НАТО доказывают, что США по-прежнему привержены Альянсу.

Соединенные Штаты Америки будут защищать страны Европы в рамках Альянса в случае агрессии против них. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, сообщает Суспільне.

По его словам, факты свидетельствуют о том, что США не только заявляют о приверженности НАТО, но и демонстрируют ее на практике. В этом контексте Рютте привел пример, что сейчас более 80 тысяч американских военных находятся в Европе.

"Ядерный зонтик США остается главной гарантией свободы Европы. Я вижу эти опросы (что лишь 11% европейцев считают США союзником), но факты говорят сами за себя", – сказал генеральный секретарь.

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Он резюмировал, что присутствие американских военных в Европе и вклад в коллективную оборону НАТО доказывают, что США по-прежнему привержены Альянсу.

Вывод американских военных из Европы

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты в начале мая официально начали масштабный вывод своих сил из Германии. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отметил, что процесс переезда военных и их семей планируется завершить в течение 6-12 месяцев. Хотя базу не закроют полностью, численность личного состава на ней сократится до 5–8 тысяч человек.

В настоящее время в ФРГ находится около 40 тысяч американских военных – 16 тысяч в Графенвере и 10 тысяч в Вильсеке. Вместе с семьями это более 30 тысяч человек.

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