Цена не пугает: назван самый популярный в мире автомобиль премиум-класса

BMW 5-й серии ценят за спортивную динамику, премиальный комфорт и передовые технологии.

По итогам продаж с начала года по апрель BMW 5 серии сохранила позицию мирового лидера в сегменте новых бизнес-автомобилей, заняв долю рынка на уровне 19,2%. Об этом сообщает Focus2Move.

BMW 5 серии сохранила лидерство даже несмотря на некоторое падение продаж – на 2,6%. Модель традиционно ценят за спортивную динамику, премиальный комфорт и высокие технологии. В то же время, как и другие модели бизнес-класса, BMW 5 серии – удовольствие не из дешевых.

Новый автомобиль поколения G60 стоит в Украине от около 2 500 000 до почти 3 800 000 гривень. Несмотря на это, в стране немало ценителей баварской марки, готовых выложить такие деньги.

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Вторую и третью позиции также занимают представители немецкого автопрома – Mercedes E Class и Audi A6. Их доли рынка составляют 17,2% и 15,6% соответственно.

В целом десятка лидеров выглядит так:

BMW 5 серии (-2,6%). Mercedes-Benz E-Class (-7,7%). Audi A6 (-19,1%). Hyundai Grandeur (-1,4%). Toyota Crown (-14,7%). Genesis G80 (-20%). BMW 7 Series (-3,2%). BYD Han (-78,3%). Lynk & Co 10 (точные данные не указаны); Hongqi E-QM5 (-50,7%).

Мировой авторынок – последние новости

Лидером рейтинга самых популярных кроссоверов на мировом рынке новых автомобилей в 2026 году стал электромобиль Tesla Model Y. По итогам первых четырех месяцев 2026 года модель поднялась на одну строчку в рейтинге и заняла 2,4% мирового рынка, продемонстрировав рост продаж на 29,5%.

В то же время глобальный рейтинг продаж новых автомобилей по итогам января–апреля возглавила Toyota Corolla. Лидерство этой модели не стало неожиданностью – с момента выхода на рынок в 1960-х годах Corolla завоевала репутацию надежного, доступного и экономичного автомобиля.

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