Новые украинские ракеты могут поражать цели в любой точке Крыма и долетят за 25 минут, - эксперт

При сокращении дистанции запуска будет сокращаться и время подъёма, подчеркнул офицер.

Ракеты украинской разработки FP-7 и FP-9 смогут поражать объекты российских оккупантов в разных точках Крыма. Если возможности первого комплекса будут зависеть от места запуска, то дальнобойные FP-9 способны наносить удары по целям в любом уголке полуострова. Об этом на условиях анонимности рассказал военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, подполковник запаса, пишет Радио Свобода.

По его словам, дальность действия ракет FP-7 составляет до 200 км. Учитывая эти данные, в случае запусков из района Очаков – Николаев будет "накрыто" северо-западное побережье полуострова, где находится много объектов ПВО, а также пункты базирования Черноморского флота.

"А в случае запусков, например, с правобережья Днепра от Снигуровки или Великой Александровки, под огнем окажутся все населенные пункты северного Крыма до Джанкоя", – отметил эксперт.

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Офицер запаса заметил, что условные точки запусков выбраны примерно в 40-50 км от линии боевого столкновения – для безопасности ракетных установок. Но конкретные места выбирают командиры в зависимости от боевой обстановки, данных разведки и поставленных задач.

В то же время баллистические ракеты FP-9, по его оценке, смогут беспрепятственно поражать цели в любой точке оккупированного полуострова.

"При заявленной дальности 900 км пуски этих ракет могут быть осуществлены, например, из районов Киева, Житомира или Хмельницкого. FP-9 имеет скорость два Маха – это двойная скорость звука, 2200 километров в час. До самых удаленных целей в Крыму – в Севастополе или в Керчи – ракеты долетят менее чем за полчаса, за 25 минут. При сокращении дистанции запуска сократится и время полета", – пояснил военный эксперт.

Есть ли у России защита от украинской баллистики

По словам военного эксперта из Крыма, баллистические ракеты являются сложными целями для ПВО. Траекторию ракеты можно условно разделить на три части:

взлет и разгон;

полет за пределами плотных слоев атмосферы, где ракета набирает наибольшую скорость;

спуск и поражение цели.

"Высота, на которую поднимается ракета, может быть разной, но чаще всего она составляет около 100 км. Например, ракеты российского комплекса "Искандер" поднимаются на высоту 100–150 км. Для FP-9 таких цифр пока нет, но, думаю, они тоже в этом диапазоне. ПВО может сбить ракету только на конечной участке, и в этом случае остается очень мало времени на обнаружение цели, расчет ее траектории и траектории ракеты ПВО. Например, немецкая система ПВО IRIS-T успевает это сделать в среднем за 10 секунд, а американский Patriot – за 8–15 секунд", – рассказал подполковник запаса.

Как отметил эксперт, основным российским средством противодействия баллистическим целям является зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

"Его радар раннего обнаружения 91Н6Е имеет инструментальную дальность до 600 км. Согласно тактико-техническим данным, границы зоны прикрытия по дальности от баллистических ракет составляют от 5 до 60 километров. Однако о реальном применении в боевых условиях против баллистических ракет данных нет, хотя этот ЗРК находится на вооружении ряда стран", – сказал он.

Эксперт отметил, что против баллистических ракет могут также применяться более старые комплексы С-300В или самый современный С-500 "Прометей". Разница лишь в дальности обнаружения и дальности поражения целей.

Что известно о разработке FP-7 и FP-9

Напомним, что в конце апреля Украина впервые продемонстрировала ракету FP-9, которая по своим габаритам может превзойти не только российский "Искандер", но и советский "Скад". Отмечалось, что разработка может пройти кодификацию в Министерстве обороны уже этим летом, после чего поступит на вооружение.

Впоследствии глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан оценил сроки запуска ракеты FP-9 в серийное производство, отметив, что для этого необходимо завершить тестирование в боевых условиях и доработать ее.

Также сообщалось, что украинский производитель оружия Fire Point провел первое летное испытание своего противоракетного перехватчика FP-7.x. Соучредитель Денис Штилерман назвал его "достаточно успешным".

В Defense Express также объяснили значение второго теста ракеты FP-7. Во время новых испытаний тестировалась не базовая версия, а модификация FP-7.x, которая в будущем должна стать основой для создания перспективной антибаллистической ракеты Freya. На этот раз ракета продемонстрировала полностью управляемый полет с коррекцией траектории уже после старта.

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