Эксдепутат просит сообщить о новых фактах мошенничества Василия Веселого, которого сегодня задерживала СБУ

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что СБУ не задерживала бизнесмена Василия Веселого, которого связывают с "Сенс-банком". В ведомстве заявили, что лишь провели следственные действия. По данным источников издания УП, речь идет о деле, касающемся легализации средств.

"В рамках следственных действий никого не задерживали, о подозрении никому не сообщали. Досудебное расследование продолжается", – отметили в прокуратуре.

Василия Веселого связывают с крупными государственными активами и корпоративными процессами вокруг "Сенс Банка" и предприятия "Карпатнафтохим".

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"Он построил отлаженную систему получения откатов от всех клиентов банка "Сенс", где почти каждый клиент платил отдельно комиссию Василию на кошелек, без этого счета не открываются, вот что это уже я не рассказываю о клиентах онлайн-казино, в долю которых он пытается влезть даже! Заметный персонаж и человек, который показывает на всех, кроме себя, и способен сдать каждого ради выгоды", – прокомментировал следственные действия в отношении бизнесмена экс-нардеп Игорь Мосийчук, призвав сообщать ему о мошенничествах, к которым может быть причастен Василий Веселый.

Напомним, после национализации "Сенс Банка" бизнесмен работал советником предыдущего наблюдательного совета банка. Во время заседания парламентской ВСК в 2026 году председатель правления банка Алексей Ступак подтвердил, что Веселый был назначен советником наблюдательного совета и консультировал его по отдельным вопросам, за что получал вознаграждение от банка. В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк назвал Василия Веселого "смотрящим" за "Сенс Банком".

На тот момент банк фактически контролировал 100% гемблинг-эквайринга от Visa, поскольку только он имел соответствующее разрешение от этой платежной системы на процессинг таких платежей. В самом банке участие в гемблинг-рынке не отрицали.

Василия Веселого уволили с должности, но журналисты считают, что фактический контроль над финансовым учреждением Веселый не утратил. В частности, Владимир Бондаренко отмечает, что при участии бизнесмена банк продолжает проводить тендеры, в которых условия выписаны под конкретного победителя.

"Чтобы обойти АМКУ, процедуру проводят по упрощенной процедуре. Поэтому остановить Василия может только НАБУ", – резюмирует расследователь.

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