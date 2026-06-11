Экономика России истощена войной: DW назвало основные признаки слабости Кремля

Аналитики видят возможность оказать политическое давление на Россию.

Экономика Российской Федерации демонстрирует явные признаки структурного истощения из-за войны против Украины. Об этом со ссылкой на исследование Института мировой экономики в Киле (IfW) и Стокгольмского института переходной экономики (SITE), обнародованное в четверг, 11 июня, пишет Deutsche Welle.

Так, ликвидные активы Фонда национального благосостояния, которые перед началом полномасштабной агрессии составляли 6,5% ВВП Кремля, сократились до отметки 1,8%. В то время как дефицит бюджета РФ за первый квартал года "успешно" превысил целевой уровень, установленный на весь 2026 год.

Между тем, доходы от экспорта энергоносителей за первый квартал сократились на 45% по сравнению с 2025 годом. Аналитики говорят, что резервы российской экономики исчерпаны. Текущее подорожание нефти окажет лишь временное положительное влияние на бюджет.

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Риск роста инфляции в РФ

С начала полномасштабной войны в Украине задолженность российских предприятий резко выросла.

"Москва еще может мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы. Однако в условиях огромной нехватки рабочей силы и действия санкций политика повышенных расходов несет в себе риск подтолкнуть инфляцию, а не увеличить военный потенциал страны", – отмечает соавтор исследования Мэттью Кляйн.

В то же время Россия становится все более зависимой от Китая – в торговле, технологиях и финансах. 35% внешней торговли РФ приходится на Поднебесную. Подавляющее большинство критически важных гражданских и военных товаров Москва получает из Пекина. Поэтому Китай может свободно диктовать условия Кремлю.

Растущая экономическая уязвимость Москвы открывает Западу окно для использования эффективных политических мер, считают авторы исследования.

Экономика России – последние новости

Российский диктатор Владимир Путин еще в апреле упрекал своих высокопоставленных чиновников в связи с сокращением экономики страны. Он требовал от подчиненных предложений по дополнительным мерам, направленным на восстановление роста.

Уже с начала года Путин распорядился значительно увеличить налоговое давление на россиян, поскольку экономика страны-агрессора практически остановилась.

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