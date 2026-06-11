Лидеры G7 попробуют убедить Трампа пересмотреть свое отношение к России, - Reuters

Вопросы, связанные с двумя крупными войнами, - в Украине и на Ближнем Востоке, станут главными темами встреч лидеров стран G7.

Война в Украине и война на Ближнем Востоке станут главными темами саммита "Большой семерки" на следующей неделе. Как пишет Reuters, Франция, как принимающая сторона мероприятия, готовится сделать саммит удобным для президента США Дональда Трампа.

Французские чиновники уже перенесли даты, чтобы учесть планы Трампа провести бои в клетке на лужайке Белого дома в честь его дня рождения. Они надеются, что Трамп останется на все мероприятие, а не покинет его досрочно, как в 2025 году.

"Макрон всячески старается разработать программу, которая бы соответствовала интересам президента Трампа", – заявил изданию Джош Липски, председатель комитета по международной экономике Атлантического совета.

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При этом авторы считают, что настрой Трампа будет зависеть от ситуации в Иране и от того, "сможет ли он заключить соглашение до саммита". Высокопоставленный дипломат из страны-члена "Большой семерки" заявил изданию, что "соглашение может позволить группе оставить позади многомесячную напряженность в отношениях с США".

Перезагрузка отношений с Украиной

Авторы напомнили, что с того момента, как США вышли из мирных переговоров между Россией и Украиной, ситуация на поле боя изменилась: украинские беспилотники начали наносить удары вглубь оккупированных территорий, осложняя логистику российской армии.

"Европейские дипломаты рассматривают саммит как возможность убедить Трампа в том, что предложения США по сделке были слишком выгодны для Москвы. Европейские страны также хотят показать свою готовность к диалогу с Москвой, одновременно ужесточая санкции и увеличивая военную поддержку Украины, подчеркивая, что именно Россия, а не Киев, препятствует прогрессу", - говорится в статье.

Саммит G7 - что известно

Напомним, что встреча лидеров крупнейших стран пройдет с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен, на берегу Женевского озера. Участие примут лидеры Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии и США, а также представителей Европейского союза. Приглашен также президент Украины Владимир Зеленский.

Также Франция пригласила на саммит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, а также Египет, играющий ключевую роль в посреднических усилиях в войне с Ираном.

Как Макрон будет приветствовать Трампа

Добавим, что президент Франции планирует провести частный ужин с президентом США Дональдом Трампом в Версальском дворце, надеясь, что позолоченные интерьеры привлекут его внимание. При этом Трамп уще не подтвердил участие в ужине.

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