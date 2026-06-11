Археологи нашли скрытую пещеру, нетронутую 40 000 лет: что внутри

Тайная комната в скале оказалась капсулой времени.

В Гибралтаре археологи пробились к тайной камере в пещере Вангард, запечатанной песком еще со времен ледникового периода, пишет ESO News.

Как отмечается в материале, недавно открытое пространство расположено в комплексе пещер Горем, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследователи из Национального музея Гибралтара потратили годы на раскопки песка, прежде чем обнаружили секретную комнату длиной около 13 метров, спрятанную высоко в потолке пещеры.

На нетронутом полу камеры команда ученых обнаружила кости рыси, гиены и белоголового сипа, а также следы от когтей крупного хищника и одну раковину морского улитка. По мнению исследователей, все эти находки указывают на прямую связь с древними людьми.

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"Учитывая, что песок, герметизировавший камеру, имел возраст 40 000 лет, а сама камера была еще древнее, это, по-видимому, были неандертальцы", – пояснил директор Национального музея Клайв Финлейсон.

По имеющимся данным, этот берег Гибралтара был одним из последних европейских убежищ для неандертальцев, где они обитали примерно между 33 000 и 24 000 лет назад.

ЮНЕСКО описывает этот комплекс как редкое доказательство того, что неандертальцы были сообразительными: они охотились на птиц и морских животных, использовали перья в качестве украшений и даже вырезали абстрактные гравюры на стенах.

Более того, раскопки свидетельствуют, что местные жители не были "неуклюжими обитателями пещер", а питались мидиями, рыбой, тюленями и дельфинами.

Раскопки в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Луцке археологи раскопали фундамент башни Свинюского – одной из восьми башен Окольного замка, которую засыпали еще до XVIII века. За три недели раскопок удалось найти подземный этаж башни и определить ее ширину – сейчас выясняют длину. Внутри обнаружили керамику и предметы быта XVI–XVII веков. Работы планируют завершить осенью, законсервировать на зиму, а весной начать восстановление.

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