Послы трех стран ЕС прибыли в МИД России на встречу с заместителем Лаврова: подробности

В Еврокомиссии отреагировали.

Послы Германии, Франции и Великобритании 11 июня прибыли в МИД России – их примет заместитель Лаврова Михаил Галузин. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

По предварительным данным, встречу инициировала российская сторона.

"Они только что прибыли, четыре минуты назад. Есть даже видео", – сказал в эфире Райнер Мунц, корреспондент в Москве.

Видео дня

По словам журналиста, Москва связала встречу с мирным урегулированием войны против Украины – ее якобы согласовали еще на встрече лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины в Лондоне. Лавров, впрочем, назвал этот план "наглым требованием капитуляции России".

Однако у самих дипломатов – другая версия. Мунц отметил, что три посла еще в феврале требовали от МИД РФ доказательств обвинений в том, что Франция и Великобритания якобы помогают Украине создавать "грязную бомбу".

"Тогда ответа не было. А теперь – приглашение", – сказал журналист.

При этом новых обращений от дипломатов не поступало, поэтому почему Россия решила провести встречу именно сейчас – непонятно даже в самих посольствах. Больше деталей Мунц пообещал после завершения переговоров.

Позже пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер подтвердила, что переговоры с Россией проходят "в разных форматах, в разных местах, а также на разных уровнях".

"На данный момент мы не видим никаких признаков того, что это происходит", – сказала она, имея в виду реальный мир, – и добавила, что блок остается непоколебимым в отношении нового пакета санкций против РФ.

Мирные переговоры

Ранее УНИАН писал, что в Европе считают, что Украина перехватила инициативу в войне, и планируют добиться переговоров с Россией уже в июле – для этого им нужна поддержка Трампа. Цель стран ЕС – заставить РФ остановить войну на линии фронта и обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, в частности развертывание многонациональных сил. Параллельно Великобритания и ЕС готовят новый пакет санкций, который должен заработать в ближайшие недели.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что одной из причин нежелания Путина договариваться с Европой являются сомнения в ее единстве. Кроме того, по словам дипломата, российский диктатор демонстрирует к европейским странам пренебрежение, уступающее разве что его отношению к Украине.

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