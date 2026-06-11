Более значительный спад, чем сообщалось: Госстат ухудшил прогноз для экономики Украины

Номинальный ВВП в первом квартале составил 2,047 трлн грн.

Падение экономики страны в первом квартале оказалось более значительным, чем сообщалось ранее. Государственная служба статистики пересмотрела оценку ВВП за первые три месяца 2026 года.

"Реальный ВВП в I квартале 2026 года по сравнению с I кварталом 2025 года сократился на 0,6%, а по сравнению с предыдущим кварталом – на 0,7% (с учетом сезонного фактора)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что номинальный ВВП составил 2,047 трлн грн.

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По предварительным данным, опубликованным в мае, Госстат оценивал падение экономики в 0,5%.

Прогнозы роста ВВП Украины – другие новости

Национальный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,3%, отметив, что в 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста реального ВВП Украины на этот год до 2,2% по сравнению с 2,5%, ожидавшимися в феврале. В то же время прогноз на 2027 год остался неизменным – 4% при условии ослабления боевых действий и начала масштабного послевоенного восстановления.

Аналитики инвестгруппы ICU прогнозируют рост реального ВВП в этом году менее чем на 1% и считают, что слабый экономический рост станет новой нормой в последующие годы, если ситуация с безопасностью существенно не улучшится.

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