Маятник качнулся в нашу сторону: военный о ударах Сил обороны на юге

Россияне рассказывали, что они уничтожили всю нашу энергетику и заодно мосты через Днепр, но оказалось, что мосты им разрушают наши беспилотники.

Существует психологический фактор, связанный с тем, что российские оккупационные власти так много говорят об обострении проблем на юге, демонстрируя неспособность с ними справиться. Об этом на Radio NV заявил Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка "Рейд".

По его словам, Силы обороны системно уничтожают объекты российской армии. Речь идет о командных пунктах, пунктах временного расположения, объектах, где хранятся российские БПЛА и происходит их запуск, так называемых взлетно-посадочных площадках.

"В чем я вижу определенную диалектику? Мол, если нет соответствующих подразделений российской армии, то им не нужно обеспечивать логистику. Но, конечно, все это идет комплексно. Соответствующие подразделения занимаются и уничтожением российских частей, и выбиванием их военной логистики", – сказал он.

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Киричевский считает, что есть психологический фактор в том, что российские оккупационные власти так заговорили об обострении проблем на Юге, демонстрируя неспособность с ними справиться.

"Возможно, это как раз ощущение того, что накапливаются проблемы и на фронте, накапливаются проблемы и в, условно, тыловых регионах. Потому что, опять же, как на мой субъективный взгляд, в этом как раз подрывается определенный элемент российской устойчивости, который выглядел примерно так: пока война никак не затрагивает российский тыл, можно сколько угодно лгать о победах российской армии", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что россияне рассказывали, что они нам всю энергетику разрушили и заодно мосты через Днепр, но оказалось, что мосты им разрушают наши беспилотники.

"Причем, если исходить из циркулирующих слухов, речь идет о дронах инновационной конструкции, где боевая часть находится в носовой и хвостовой частях. Поэтому россияне сейчас демонстрируют этот определенный психологический эффект, когда у них накапливаются проблемы, с которыми они не могут справиться. Не знаю, насколько стоит оценивать, что этот эффект затянется. Но сам факт – маятник за эти полгода качнулся в нашу сторону, ведь мы начинали этот год с ужасной, холодной зимы, когда стоял буквально вопрос коллективного выживания. Теперь возникает вопрос: у россиян даже карточная система не работает, потому что нет ресурса, который можно было бы распределять по карточкам", – резюмировал он.

Удары по логистике россиян

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли критические удары по Чонгарскому мосту, разрушив его до уровня опор, а также уничтожили переезд в Армянске. Это полностью прервало сухопутную логистику РФ через трассу "Новороссия".

По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра), Украина серьезно взялась за реализацию плана по изоляции оккупированного Крыма. По оценке Роберта Бровди, благодаря кампании украинских ударов за последний месяц движение транспорта на трассе, соединяющей Ростов, Мариуполь, Мелитополь и Крым, сократилось более чем на две трети. Мадяр убежден, что в течение следующего месяца Украина будет уже полностью контролировать эту дорогу.

Описывая охоту на российские грузовики, военный заявил, что делать это "так же легко, как стрелять в куропаток в открытом поле".

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