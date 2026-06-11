Женщины массово отказываются от гель-лака: почему японский маникюр стал хитом №1

Новый бьюти-тренд из Японии обещает блеск, стойкость и бережный уход одновременно.

В последние годы все больше женщин выбирают японский маникюр вместо привычного гелевого покрытия. Его популярность объясняется тем, что такая техника ориентирована не только на внешний вид, но и на здоровье натуральных ногтей. Многие, попробовав этот вид маникюра, уже не хотят возвращаться к прежним процедурам, пишет журнал Parade.

Японский гель считается более бережной альтернативой традиционному покрытию. Его главная особенность заключается в том, что он помогает сохранить здоровье ногтевой пластины, обеспечивая при этом красивый блеск и стойкий результат, который может сохраняться несколько недель без сколов.

Такой вариант особенно подходит обладательницам тонких, ослабленных или повреждённых ногтей, а также тем, кто предпочитает естественный и аккуратный маникюр. Несмотря на то что японский гель пока не так широко известен, он постепенно становится всё более востребованным. По мнению специалистов, эта технология меняет представление о современном уходе за ногтями.

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Основой японского маникюра является философия J-beauty – японский подход к красоте, который делает акцент на простоте, естественности и долгосрочном уходе. Вместо маскировки недостатков он направлен на сохранение и подчёркивание природной красоты.

Почему женщины выбирают японский маникюр

Как отметила мастер маникюра Ольга Штаньхей, этот модный маникюр позволяет добиться идеально блестящего и стойкого покрытия, которое сохраняет безупречный внешний вид на протяжении нескольких недель. Эксперт объяснила, что речь идёт не только о другом виде геля, но и об особой технологии нанесения, которая фактически сформировала новый стандарт ухода за ногтями.

Преподаватель европейских техник маникюра Марина Слынко также подчеркнула, что японский гель ассоциируется с более деликатным и естественным подходом к маникюру. По её словам, внимание уделяется не только самому покрытию, но и состоянию натуральных ногтей.

Специалисты считают, что людям, которые регулярно делают гелевый маникюр и замечают ухудшение состояния ногтей, стоит обратить внимание на японский гель. Он считается более щадящим вариантом.

Одним из главных преимуществ технологии является способ снятия покрытия. Японский гель мягко взаимодействует с кератиновыми слоями ногтя, поэтому его можно удалить без агрессивного спиливания аппаратом, которое часто приводит к истончению и повреждению ногтевой пластины при использовании обычного геля.

Японский маникюр - все преимущества

Среди основных достоинств специалисты выделяют:

Укрепление без утяжеления . Гибкая смоляная формула укрепляет ногтевую пластину, сохраняя её естественную гибкость и снижая риск ломкости и расслоения.

. Гибкая смоляная формула укрепляет ногтевую пластину, сохраняя её естественную гибкость и снижая риск ломкости и расслоения. Бережное снятие . Процедура не требует интенсивного спиливания или длительного воздействия ацетона, которые могут негативно влиять на состояние ногтей.

. Процедура не требует интенсивного спиливания или длительного воздействия ацетона, которые могут негативно влиять на состояние ногтей. Долговечность . При правильном нанесении покрытие сохраняет аккуратный вид в течение нескольких недель, что позволяет реже посещать салон и уменьшает нагрузку на ногти.

. При правильном нанесении покрытие сохраняет аккуратный вид в течение нескольких недель, что позволяет реже посещать салон и уменьшает нагрузку на ногти. Естественный результат . По словам Слынко, многие клиентки ценят более тонкое покрытие и максимально натуральный внешний вид ногтей, которого зачастую сложно добиться при использовании классического геля.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у японского маникюра есть и некоторые особенности, которые отдельные женщины могут посчитать недостатками.

Японский маникюр - какие есть недостатки

Как отметила Штаньхей, процедура обычно занимает больше времени и обходится дороже стандартного гелевого маникюра. Кроме того, для качественного результата важно найти мастера, который прошел специальное обучение и владеет данной техникой.

Слынко также обратила внимание на то, что японский гель подходит не всем одинаково. Стойкость покрытия может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей ногтей и образа жизни, поэтому выбор системы ухода рекомендуется делать с учетом личных потребностей.

Напомним, ранее УНИАН писал, что мастера маникюра рассказали, какая идеальная форма ногтей для женщин старше 50 лет.

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