Вышел трейлер приключенческого экшна 'Сердце зверя' с Брэдом Питтом и очаровательным псом

В украинский прокат фильм выйдет 24 сентября 2026 года.

Вышел украинский трейлер приключенческого экшн-триллера "Сердце зверя" (Heart Of The Beast) с Брэдом Питтом ("Большой куш", "Бойцовский клуб", "Трилогия Оушена", "Бесславные ублюдки", "Однажды… в Голливуде", "Скоростной поезд", "F1: Фильм") в главной роли.

По сюжету фильма, после авиакатастрофы бывший боец спецподразделения Джеймс Белмонт и его верный пес Один оказываются среди бескрайних просторов Аляски. Отрезанные от цивилизации и какой-либо помощи, они вынуждены полагаться только друг на друга в борьбе с безжалостной природой.

Режиссером фильма выступил Дэвид Эйр, наиболее известный по боевикам "Короли улиц", "Патруль", "Отряд самоубийц", "Профи" и "Пчеловод".

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При этом с Брэдом Питтом он ранее уже работал над военной драмой "Ярость" 2014 года.

Также в фильме снялись Джонатан Симмонс ("Джуно", "Настоящее мужество", "Одержимость", "Кодовое имя "Красный") и Анна Ламб ("Социальная расплата", сериал "Настоящий детектив: Ночная страна"), а также пес по имени Убер.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 24 сентября 2026 года.

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