Крым больше не будет 'непотопляемым авианосцем' РФ, – военный

Силы обороны постараются предотвратить запуск ракет и дронов с территории Крыма и будут стремиться перекрыть поставки ресурсов оккупационным силам на юге.

Украинские защитники уже держат курс на полное отрезание Крыма от материковой России и на создание условий, чтобы Россия не смогла больше снабжать Крым какими-либо военными ресурсами. Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, он ответил на вопрос, возможно ли полностью отрезать оккупированный Крым от российской логистики.

"Можно создать достаточно серьезные условия, чтобы это выглядело если не как блокада, то как полублокада", – убежден Мусиенко.

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Военнослужащий отметил, что сейчас Силы обороны Украины продолжают операцию, которая уже длится несколько месяцев, благодаря которой фактически системно отрезается российская территория от моста, соединяющего ее с временно оккупированным Крымом.

"То есть, с моря мы видим, что оккупированный Крым отрезан. Потому что были поражения и есть угрозы поражения Керченского моста. И там была поражена переправа и единственный фактически паром, который переправлял железную дорогу с территории России в оккупированный Крым. Кроме того, мы видим, что продолжается работа по отрезанию полуострова от оккупированного юга Украины. Поэтому можно сказать, что то, что можно назвать некой условной блокадой, – это мы уже наблюдаем. Она уже есть", – подчеркнул Мусиенко.

В то же время, как отметил эксперт, эта блокада еще не окончательная, потому что есть понимание, что враг будет искать пути и способы, как ее обойти. Впрочем, Силы обороны Украины будут этому противодействовать.

"Могу сказать, что стратегически курс на то, чтобы все больше блокировать врага на юге, взят. И я думаю, что с этого курса сходить не будут", – подчеркнул Мусиенко.

Почему Украине важно демилитаризовать оккупированный Крым

"Это очень важно, потому что с самого момента незаконной аннексии Крымского полуострова, в принципе, Россия преследовала такую цель, что Крым должен стать своего рода таким непотопляемым авианосцем, как они его называли", – сказал эксперт.

По его словам, российские захватчики милитаризировали Крым, потому что по логике российских оккупационных властей полуостров должен был стать местом максимального тылового обеспечения для российских войск. Например, Крым в 2022 году играл принципиально важное ключевое значение при полномасштабном вторжении российских войск с юга.

Кроме того, военный добавил, что Россия планировала использовать полуостров еще и для того, чтобы обеспечить доминирование в Черном море и обеспечить путь к Средиземному морю.

"И фактически на сегодняшний день о доминировании России в Черном море речи не идет. Мы уже серьезно отрезаем Россию от моря. И речь не идет об их способностях и каких-то посягательствах на Средиземное море", – подчеркнул Мусиенко.

При этом, как отмечает военный эксперт, сейчас Силы обороны Украины будут сосредоточены, в том числе и на том, чтобы наносить удары по местам запуска дальнобойных дронов и ракет с оккупированного полуострова по Одессе и Одесской области.

"Потому что сейчас существует риск на фоне того, что сезонность экспорта будет расти из Одессы, враг может усилить террор наших черноморских портов. Поэтому для нас демилитаризация Крыма – это еще и большая относительная безопасность наших морских торговых путей, наших морских ворот. И, в принципе, эта работа будет вестись", – убежден он.

Ожидаемые последствия для российской оккупационной группировки на юге от блокады Крыма

Он отметил, что украинские защитники уже проводят комплексную операцию по пресечению российской логистики для того оккупационного контингента врага, который сосредоточен на левобережье Херсонщины и на Запорожском направлении.

В частности, эксперт напомнил, что главнокомандующий Вооруженными силами генерал Александр Сырский недавно обнародовал статистику, согласно которой за май было нанесено 2 тысячи ударов по российским позициям. Речь идет об ударах среднего радиуса действия (middle strikes) с дальностью 200 км.

"Соответственно, цель всего этого – препятствовать логистике, чтобы разрывать цепочки снабжения российских войск, разрывать тыловое обеспечение с передовыми отрядами и не давать российским войскам развить оперативно-стратегическое наступление на Запорожском направлении. Не давать им продвигаться вообще. Ограничить их наступательные усилия и вместо этого перехватить инициативу нашими подразделениями", – подчеркнул Мусиенко.

Может ли блокада Крыма изменить расчеты России в отношении Крыма как военной базы

"Я думаю, что она уже меняет. Я думаю, во-первых, что для тех, кто реально рационально смотрит на вещи, это уже очевидно. Во-вторых, я думаю, что вот эта блокада Крыма нам всем покажет – всему миру, Украине и России, что не только с точки зрения международного права, нашей территориальной целостности и суверенитета Крым является украинским, но и с точки зрения геополитики и географии", – отметил Мусиенко.

В частности, как отмечает военнослужащий, "все условия сейчас показывают, что без постоянной связи с материковой частью Украины полуостров просто может оставаться отрезанным, и оккупанты не в состоянии его обеспечить". "Хотя они, как оккупационные власти, должны были бы это делать. И поэтому, я считаю, что это чрезвычайно большое символическое значение несет еще и политическое, информационное и психологическое влияние", – отметил он.

Блокада Крыма: последние новости

Как сообщал УНИАН, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подчеркивает, что Украина серьезно взялась за реализацию плана по изоляции оккупированного Крыма. Это должно произойти уже в ближайшее время.

По словам Мадяра, Украина намерена нанести России достаточную "боль", чтобы она утратила желание и возможность продолжать агрессию.

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