Украина показала, что НАТО недостаточно быстрое для современной войны, – Business Insider

Иностранцы активно изучают возможности, которые могут предложить производители технологий двойного назначения.

Полномасштабное вторжение России в Украину продемонстрировало НАТО, что Альянс больше не может позволить себе ждать десять лет на создание идеального оружия. Вместо этого, как пишет Business Insider, нужны системы, которые достаточно эффективны и доступны уже сейчас.

Отмечается, что опасения относительно дальнейшей российской агрессии заставили западные страны внимательно изучать уроки украинской войны. В то же время представители западных правительств все чаще предупреждают, что имеющихся арсеналов недостаточно для потенциальных будущих угроз.

Заместитель командующего Сухопутными войсками Германии Хайко Гюбнер заявил, что его страна придерживается "очень прагматичного подхода", сосредотачиваясь не на получении "идеального решения через десять лет", а на создании боеспособных возможностей уже сегодня. По его словам, время стало "решающим фактором военного доверия".

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"Украина продемонстрировала, насколько быстро сегодня развиваются циклы инноваций. Адаптация больше не занимает годы, как это было раньше. Теперь во многих случаях это происходит в течение нескольких недель", – подчеркнул он.

Выступая на саммите по беспилотным технологиям в Латвии, Гюбнер отметил, что война показала: настоящим испытанием теперь является не способность создать самую совершенную технологию, а возможность быстро наладить ее массовое производство и своевременно передать военным.

Похожее мнение высказал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. По его словам, главный вопрос при закупке вооружений заключается в том, будет ли система доступна вовремя.

Германия исходит из того, что Россия может быть готова к нападению на НАТО уже к 2029 году, поэтому союзникам необходимо готовиться как можно быстрее.

"Лучше покупать то, что уже есть на рынке, чем заказывать систему, которую еще нужно разрабатывать и которая появится только в 2035 году", – отметил Бройер.

Он добавил, что союзникам нужно преимущество в скорости, ведь именно оперативность сейчас имеет решающее значение.

"Идеальное" стало врагом "достаточно хорошего"

Подобные предупреждения все чаще звучат в странах НАТО. Еще в 2024 году генерал Джеймс Рейни, который тогда возглавлял Командование перспективных разработок армии США, сказал, что американская система закупок нередко позволяет стремлению к совершенству мешать реализации вполне реалистичных решений.

"Существуют технологии, которые были бы полезны для наших подразделений уже сейчас, но они до сих пор не внедрены только потому, что мы ждем, пока они смогут делать еще больше", – отмечал он.

Помощница генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной промышленности, инноваций и вооружений Тарья Яаккола во время саммита в Латвии также заявила, что Альянс активно изучает возможности, которые могут предложить гражданские компании и производители технологий двойного назначения.

По ее словам, такие решения часто можно получить быстрее, в больших масштабах и по более низкой цене.

"Поэтому мы все чаще говорим именно о том, что является достаточно хорошим", – отметила она.

Украинский подход привлек внимание НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте еще в прошлом году заявил, что Альянс производит вооружение слишком медленно и должен научиться действовать быстрее.

По его словам, Украина часто разрабатывает, сертифицирует и использует оборудование, которое можно оценить на шесть или семь баллов из десяти, тогда как армии НАТО стремятся довести показатель до девяти или десяти баллов.

"Решающее значение имеет скорость, а не совершенство", – подчеркнул Рютте.

На эти изменения обращают внимание и оборонные компании. Так, Кристиан Брост, руководитель американского подразделения нидерландской компании Robin Radar, которая производит радиолокационные системы для обнаружения дронов и поставляет их Украине и союзникам США на Ближнем Востоке, заявил Business Insider, что украинская война демонстрирует важный урок.

"Иногда несовершенное решение сегодня лучше, чем идеальное решение в будущем", – отметил он.

По словам Броста, у Украины есть чему поучиться, ведь она часто вынуждена находить решения в условиях ограниченных ресурсов и использовать самые простые доступные средства.

"Думаю, это и есть главный урок: использовать то, что работает, и то, что стоит недорого", – подытожил он.

Производить быстрее и дешевле

Война России против Украины показала Западу, что Москва готова вести войну на истощение, используя тактику, которая предполагает массовое расходование техники, боеприпасов и человеческих ресурсов. Западные страны не сталкивались с подобным типом конфликта десятилетиями, однако не исключают, что могут столкнуться с ним в будущем.

Война на истощение – это длительные боевые действия, в ходе которых стороны постепенно теряют большие объемы личного состава, вооружений и боеприпасов. Именно этот опыт заставляет западные страны переосмысливать подходы к развитию военного потенциала. После завершения Холодной войны акцент в основном делался на меньшем количестве высокотехнологичных и дорогих систем вооружений.

Теперь все больше государств Запада приходят к выводу, что не менее важны большие запасы относительно дешевого оружия, которое можно быстро производить и оперативно поставлять войскам.

Заместитель Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе сэр Джон Стрингер во время недавнего саммита по беспилотным технологиям заявил, что западным странам необходимо значительно ускорить процессы закупки вооружений.

По его словам, Альянсу придется привыкнуть к гораздо более коротким циклам закупок, чем те, которые были характерны для предыдущих десятилетий, когда реализация масштабных оборонных программ могла длиться годами или даже десятилетиями.

"Сейчас Запад находится в своеобразной гонке. Мы должны постоянно тестировать новые решения, вносить коррективы, ошибаться, делать выводы и закупать необходимые системы значительно быстрее, чем это происходило раньше", – подчеркнул Стрингер.

По его мнению, такой подход будет означать существенные изменения в сфере оборонного производства – меняться будут не только типы производимого вооружения, но и способы, места и сроки его производства.

Война в Украине официально превзошла по продолжительности Первую мировую войну

Напомним, по словам аналитиков, когда кремлевский диктатор Владимир Путин в 2022 году отправил войска в Украину, он рассчитывал, что страна падет за несколько дней. Когда ВСУ отбросили противника и конфликт перешел в войну на истощение, даже многие действующие военные не могли представить, что все затянется настолько долго. Эту войну сравнивают с Первой мировой войной – обе изменили геополитику Европы, перекроив военные альянсы и спровоцировав наращивание оборонных расходов, чего не было десятилетиями.

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