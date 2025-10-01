Ответственность за это решение ирландский лоукостер возложил на власти Италии.

Ирландский лоукостер Ryanair, который на прошлой неделе объявил об открытии новой базы на итальянском острове Сицилия, взамен принял решение сократить свое присутствие в Риме.

Как говорится в заявлении авиакомпании, парк воздушных судов Ryanair в итальянской столице будет сокращено на одну единицу (с 17 до 16) в зимнем расписании 2025-2026 годов.

При этом перевозчик отметил, что из-за этого ему не удастся нарастить пассажиропоток в Риме в ближайшие полгода.

"Высокие расходы на доступ в Рим, включая разрушительный муниципальный налог и (намного превышающее инфляцию) повышение аэропортовых сборов (+44% в Чампино, +15% во Фьюмичино), а также искусственное ограничение рейсов в Чампино (всего 65 рейсов в день – ред.) вынудили Ryanair сократить число рейсов в Рим на один самолет зимой 2025 года, что означает нулевой рост пассажиропотока в Риме этой зимой", – заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

При этом в заявлении авиакомпании не указывается, планируются ли отмены рейсов в Рим этой зимой.

Как ранее сообщал УНИАН, уже с 12 ноября 2025 года Ryanair полностью откажется от бумажных посадочных талонов. Однако противники этого нововведения утверждают, что таким образом лоукостер ущемляет права пассажиров старшего возраста.

Также ирландский бюджетный перевозчик с ноября планирует увеличить бонусы для своих сотрудников за выявление пассажиров со слишком большим багажом.

