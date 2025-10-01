Ирландский лоукостер Ryanair, который на прошлой неделе объявил об открытии новой базы на итальянском острове Сицилия, взамен принял решение сократить свое присутствие в Риме.
Как говорится в заявлении авиакомпании, парк воздушных судов Ryanair в итальянской столице будет сокращено на одну единицу (с 17 до 16) в зимнем расписании 2025-2026 годов.
При этом перевозчик отметил, что из-за этого ему не удастся нарастить пассажиропоток в Риме в ближайшие полгода.
"Высокие расходы на доступ в Рим, включая разрушительный муниципальный налог и (намного превышающее инфляцию) повышение аэропортовых сборов (+44% в Чампино, +15% во Фьюмичино), а также искусственное ограничение рейсов в Чампино (всего 65 рейсов в день – ред.) вынудили Ryanair сократить число рейсов в Рим на один самолет зимой 2025 года, что означает нулевой рост пассажиропотока в Риме этой зимой", – заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.
При этом в заявлении авиакомпании не указывается, планируются ли отмены рейсов в Рим этой зимой.
Другие новости Ryanair
Как ранее сообщал УНИАН, уже с 12 ноября 2025 года Ryanair полностью откажется от бумажных посадочных талонов. Однако противники этого нововведения утверждают, что таким образом лоукостер ущемляет права пассажиров старшего возраста.
Также ирландский бюджетный перевозчик с ноября планирует увеличить бонусы для своих сотрудников за выявление пассажиров со слишком большим багажом.
