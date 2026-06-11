Интернет через свет: ученые показали замену Wi-Fi со скоростью 360 Гбит/с

Оптическая беспроводная связь использует свет вместо радиоволн.

Современный Wi-Fi все чаще сталкивается с ограничениями по пропускной способности, а также с помехами и высоким энергопотреблением в плотной городской среде. В местах, где одновременно работает множество гаджетов, сеть нередко начинает "задыхаться", снижая стабильность соединения.

Именно поэтому ученые все чаще ищут альтернативу классическому Wi-Fi, и одной из самых перспективных является оптическая беспроводная связь. Ее ключевые достоинства – более высокая скорость передачи данных и лучшая энергоэффективность, пишет издание Android.com.pl.

Оптическая беспроводная связь использует свет вместо радиоволн. Это дает доступ к гораздо более широкой пропускной способности, снижает взаимные помехи и позволяет более точно направлять сигнал. Это делает технологию идеальной для использования в помещениях – офисах, домах, больницах и общественных местах, где одновременно подключены десятки устройств.

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В основе разработки лежит компактный чип с матрицей миниатюрных лазеров VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) – технологии, уже применяемой в дата-центрах. Вся конструкция представляет собой матрицу 5×5 излучателей, размещенную на кристалле размером 1 мм. При этом каждый лазер способен работать независимо, передавая отдельный поток данных.

Во время испытаний ученые активировали 21 из 25 лазеров. Каждый канал обеспечивал скорость передачи от 13 до 19 Гбит/с, а суммарная пропускная способность достигла 362,7 Гбит/с на расстоянии двух метров. В пересчете это примерно 45 ГБ данных в секунду.

Отдельно исследователи отметили низкое энергопотребление технологии – около 1,4 нДж на бит. Это делает ее особенно привлекательной для центров обработки данных и крупных сетевых инфраструктур, где важна экономия энергии и снижение эксплуатационных затрат.

При этом у технологии есть важное ограничение: световой сигнал требует прямой видимости и не способен проходить через стены. Поэтому наиболее вероятный сценарий ее применения – интеграция в потолочные светильники и системы LED-освещения.

Полностью заменить Wi-Fi такая технология пока не сможет, но может стать его эффективным дополнением, обеспечивая сверхвысокие скорости и более низкое энергопотребление в закрытых пространствах.

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