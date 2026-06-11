Притула: Европа с радостью вернет часть украинцев, но не захочет отпускать остальных

Он выразил убеждение, что для возвращения беженцев необходимо создать безопасные условия и обеспечить высокооплачиваемые рабочие места.

Европейские страны не будут спешить возвращать украинских беженцев, которые уже трудоустроились там и являются ценным человеческим капиталом, а тех, кто получает социальную помощь, – вернут с удовольствием. Такое мнение высказал волонтер Сергей Притула в интервью РБК-Украина.

По его словам, украинские беженцы – это преимущественно христианская молодежь, которая быстро учит язык, интегрируется, работает и соблюдает законы.

"Уехало 8 миллионов человек – вы когда-нибудь слышали об украинском гетто где-то во Франкфурте или о квартале украинцев в Лондоне, куда вечером боятся ходить? Такого нет", – отметил он.

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Притула выразил убеждение, что для возвращения беженцев необходимо создать безопасные условия и высокооплачиваемые рабочие места.

В то же время, по мнению волонтера, с теми, кто решит остаться за границей, также нужно поддерживать связь, чтобы они представляли там наши интересы, даже добиться политического представительства украинцев.

"Почему бы не иметь амбицию создать украинскую фракцию в польском Сейме? Ведь есть шведская фракция в финском парламенте", – заявил он.

Поддержка украинцев в Европе

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия готовится представить новое предложение о продлении срока действия временной защиты для граждан Украины, которые выехали в страны-члены Евросоюза, спасаясь от войны.

Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер рассказал, что на уровне министров юстиции и внутренних дел обсуждали возможность продления действия механизма временной защиты украинцев после марта 2027 года.

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