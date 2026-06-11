10 'старомодных' ценностей, которые для современной молодежи ничего не значат

Молодые люди не общаются лицом к лицу и не уважают старших.

Современное молодое поколение утратило многие старомодные ценности, которые бэби-бумеры – люди, родившиеся в 40-60-х годах – считали крайне важными. Однако некоторые из этих уроков могут быть очень важны, и поколению Z, возможно, стоит взять пример с поколения бэби-бумеров и включить их в свою повседневную жизнь, пишет YourTango.

Психологи назвали 10 старомодных ценностей, которые бэби-бумеры уважали в детстве, но которые мало что значат для современной молодежи.

1. Простая жизнь

Молодое поколение хочет самого лучшего и не согласится на меньшее. На первый взгляд, это может показаться абсолютно нормальным. Проблема в том, что когда люди принимают только лучшее, они никогда не будут удовлетворены тем, что имеют.

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2. Понимание важности семьи

Исследование 2023 года показало, что социальные связи важны для здоровья, поскольку они помогают контролировать вес, инвалидность, сердечно-сосудистые заболевания, рак и депрессию. К сожалению, молодое поколение сталкивается с изоляцией в беспрецедентных масштабах.

3. Уважение к старшим

Новая тенденция в воспитании детей может исходить из благих намерений. По словам профессора педиатрии Рахила Бриггса, мягкое воспитание означает уважение к детям и обеспечение эмоциональной безопасности. Но это не следует путать с попустительским воспитанием, при котором родители обеспечивают низкий уровень контроля, но высокий уровень поддержки. При таком воспитании дети берут бразды правления в свои руки, часто полностью подчиняя себе родителей.

4. Принятие ответственности за свои действия вместо обвинения других

Когда дело доходит до ошибок и разочарований в друзьях, молодое поколение отлично умеет брать на себя ответственность. Однако эта способность не распространяется на их рабочую жизнь. Их неспособность брать на себя ответственность и быть честными раздражают работодателей и коллег. Это может привести к тому, что коллеги перестанут им доверять, что вызовет напряжение и агрессию на рабочем месте.

5. Дисциплина

Хотя здоровое питание, физические упражнения, ведение дневника и времяпрепровождение с друзьями могут казаться утомительными, они крайне важны для поддержания порядка в жизни. К сожалению, молодое поколение, похоже, испытывает трудности с пониманием ценности дисциплины.

6. Чувство приличия

Реальность такова, что люди не уважают тех, кому не хватает чувства приличия. Слушать человека без фильтра может быть неприятно. Это может мгновенно отпугнуть людей, поскольку они не хотят, чтобы их секреты или личная информация были раскрыты незнакомцам.

7. Долгосрочное планирование вместо жизни "день за днем"

Когда люди действуют наобум, они, по сути, сдаются и позволяют жизни управлять собой. Это, в свою очередь, приводит к худшим результатам в старости, когда они понимают, что у них нет ресурсов для сохранения стабильности.

8. Общение лицом к лицу

Сегодня люди используют технологии для передачи важной информации. Как показали исследования, текстовые сообщения и личные сообщения вытесняют общение. Однако неспособность общаться лично – используя свой собственный голос – может затруднить восприятие человека всерьез в отношениях и на работе.

9. Поддержание своей репутации

Исследование, опубликованное в журнале Social Cognition, показало, что после того, как человек произвел плохое первое впечатление, требуется много усилий, чтобы убедить его исправить нанесенный ущерб.

10. Сохранение традиций

Многие люди отказались от старых семейных традиций, потому что это "слишком много работы" или "пустая трата времени". Но участие в семейных традициях может сблизить людей, что важно для их общего благополучия.

Ранее психологи объяснили, почему дети 60-70-х годов выросли более сильными. У них было то, чего сегодняшним детям все больше не хватает – право на ошибку без немедленного вмешательства взрослых.

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