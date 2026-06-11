Как на самом деле закончится война в Украине: The Economist о возможном сценарии

В издании отмечается, что послевоенное урегулирование будет связано с формированием новой архитектуры безопасности в Европе.

Завершение войны в Украине может не предполагать однозначного победного результата, а вместо этого будет основано на сложном компромиссе между сторонами. В то же время ключевым элементом послевоенного урегулирования должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Европе, пишет издание The Economist.

Авторы проводят параллели с Версальским договором 1919 года, отмечая, что достижение мира будет сложным и компромиссным.

"Россия не станет разбитой, побежденной страной, у которой не будет иного выбора, кроме как согласиться на безжалостные диктаты своих противников", – говорится в материале.

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Вместо этого будущий мир описывается как "беспорядочное, неудовлетворительное дело, полное компромиссов", с которыми придется жить обеим сторонам.

"Несмотря на требования самых ярых союзников Украины – в частности, стран Балтии и Польши, которые опасаются, что следующей мишенью безудержного российского реваншизма могут стать именно они, – не будет выплачено никаких военных репараций, а руководителей не привлекут к международным судам. Мир окажется беспорядочным и неудовлетворительным делом, полным компромиссов, с которыми ни одна из сторон не захочет мириться. И все же им придется это сделать, если дроны хотят замолчать", – отмечают в The Economist.

Перестройка европейской системы безопасности

В то же время подчеркивается, что послевоенное урегулирование будет связано с формированием новой архитектуры безопасности в Европе. Она должна предусматривать гарантии для Украины и механизмы сдерживания России, которые должны поддерживаться европейскими союзниками.

Авторы также приводят пример послевоенного устройства 1919 года, подчеркивая, что ключевым вызовом является не только завершение боевых действий, но и создание системы, способной предотвратить новую эскалацию.

"Каковы уроки Версальского соглашения? Один из них заключается в том, что обещания, данные для обеспечения мира, требуют механизмов обеспечения их выполнения", – отмечают аналитики.

Гарантии безопасности и возможные условия мирного соглашения

Отдельно говорится о том, что надежные гарантии безопасности и вступление Украины в ЕС могут стать частью механизма сдерживания будущих угроз. В то же время подчеркивается, что, если ЕС не готов принять Украину, он должен об этом открыто заявить.

Как отмечают авторы, контуры потенциального мирного соглашения пока остаются неопределенными. Украина, вероятно, может согласиться на потерю части территорий как на "неизбежный результат на данном этапе". Европа же оказывается перед сложным выбором между ролью посредника в переговорах или непосредственным участием в них.

В таком случае, как предполагает The Economist, может встать вопрос об отмене санкций против России, а также о возвращении части замороженных активов, которые ранее планировалось направить Украине. Также не исключаются дискуссии о нормализации дипломатических отношений – сценарии, которые в отдельных политических кругах могут восприниматься как предательство.

Заявления о приближении мира в Украине

Ранее в Генштабе прокомментировали информацию о приближении мира в Украине. Андрей Гнатов заявил, что показателем приближения мира является боевая работа украинских защитников на фронте. Он также избежал прогнозов, что война может завершиться в ноябре 2026 года.

Также отметим, что президент Финляндии Александр Стубб отказался выступать посредником в переговорах с Россией. При этом он подчеркнул, что сейчас подходящее время для таких переговоров, поскольку Украина находится в сильной позиции.

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