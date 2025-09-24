В частности, речь идет о Риге и двух популярных аэропортах в Германии.

Ирландский лоукостер Ryanair продолжает пересматривать свои полетные планы на фоне споров с властями отдельных сртран Европы из-за налоговых и аэропортовых сборов.

Как пишет The Sun, крупнейший в Европе бюджетный перевозчик прекратит полеты между Ригой и двумя немецкими городами в следующем месяце.

В частности, рейсы между столицей Латвии и Меммингеном прекратятся 23 октября 2025 года, а рейсы между Ригой и Кельном – 29 октября.

Авиакомпания объяснила, что причиной отмены рейсов стали высокие авиационные налоги и сборы в Германии.

Еще в августе этого года Ryanair призвала правительство Германии "срочно сократить свои заоблачные расходы на авиасообщение".

Куда еще Ryanair отменяет рейсы

Как сообщал УНИАН, ранее ирландский лоукостер уже провел несколько волны сокращений полетной программы в Испанию – в общей сложности были отменены более 2 миллионов пассажирских мест в аэропорты этой страны. Более того, перевозчик угрожает дальнейшими сокращениями следующим летом.

Кроме того, перевозчик объявил об отмене большого количества рейсов через аэропорт австрийской столицы Вены, а до этого уже отменял часть направлений в аэропорты Германии. Во всех трех случаях причиной отмен стали слишком высокие по мнениб руководства авиакомпании налоги и тарифы на обслуживание в аэропортах этих стран.

На этом фоне Ryanair также принял решение увеличить количество рейсов в страны с "более лояльными" налоговыми сборами. В частности, речь идет о Португалии, Албании, Швеции, Венгрии и Италии.

