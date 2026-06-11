В России создали зенитку 'последней надежды' для перехвата дронов, – СМИ (видео)

Новый зенитный пушечный комплекс должен обеспечивать прикрытие стратегических объектов и сбивать дроны, прорвавшиеся через другие эшелоны ПВО.

Россия впервые публично продемонстрировала в действии свой новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотникам "Зубр", который, по данным разработчиков, уже используется для защиты критически важной инфраструктуры. Об этом пишет Defence-Blog со ссылкой на материалы, обнародованные российской пропагандой.

Демонстрационные кадры стали первым случаем, когда систему показали не как выставочный образец, а как полностью функциональный боевой комплекс. На видео показано, как радар обнаруживает воздушную цель, после чего система автоматически сопровождает ее, а огневые модули готовятся к поражению. По словам разработчиков, ключевая особенность "Зубра" заключается в распределении функций между машиной и оператором: обнаружение и сопровождение осуществляются автоматически, тогда как решение об открытии огня остается за человеком.

Отмечается, что первые комплексы "Зубр" были переданы российскому Минобороны еще в январе 2026 года. Поставки подтвердила государственная корпорация "Ростех", которая отвечает за оборонную промышленность РФ. Россияне утверждают, что система уже используется для прикрытия важных объектов на территории страны.

Конструктивно каждый комплекс состоит из четырех огневых модулей, центрального пункта управления и радиолокационной станции. Каждый модуль оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм типа ПКТ или ПКТМ, что обеспечивает высокую плотность огня по цели. Всего один комплекс может одновременно задействовать до 16 стволов для поражения воздушных объектов.

Радиолокационная станция, как утверждают россияне, способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 1,5 км, что позволяет системе реагировать на угрозы еще до их приближения к объекту поражения. В то же время эксперты Defence-Blog оценивают эффективную дистанцию работы против малых дронов типа FPV примерно в 370–450 метров, что относит "Зубр" к категории так называемой "терминальной обороны" – последнего рубежа защиты.

В материале также напоминается, что появление "Зубра" происходит на фоне активизации украинских ударов по территории России, что заставляет Москву развивать автоматизированные системы ближнего противодействия.

"Дешевая терминальная оборона на базе пушек, достаточно автоматизированная, чтобы реагировать быстрее, чем человек-оператор, является логичным ответом на дешевые ударные беспилотники, которые поступают в слишком большом количестве, чтобы ракетные системы могли экономически эффективно с ними справиться", – резюмируют аналитики.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, украинская компания "Дикие шершни" разработала новый дрон-перехватчик "Стинг 2", предназначенный специально для борьбы с российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5", которые летают значительно быстрее обычных "Герань-2".

По данным Business Insider, появление реактивных версий стало ответом России на эффективность украинских перехватчиков. Новый "Стинг 2" уже прошел боевые испытания и в ближайшее время должен поступить в серийное производство.

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