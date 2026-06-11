Грозит ли миру Третья мировая: исследователи зафиксировали рекордное количество конфликтов

По предварительным данным, 2025 год стал одним из самых кровавых в истории человечества: в результате насилия погибло более 244 600 человек.

Количество конфликтов между государствами достигло самого высокого уровня с конца Второй мировой войны. В 2025 году мир стал свидетелем 65 конфликтов, в которых участвовала как минимум одна страна. Об этом заявили ученые из Программы данных о конфликтах в Уппсале (UCDP), пишет Daily Mail.

Отмечается, что число таких межгосударственных противостояний удвоилось второй год подряд и увеличилось с двух в 2023 году до восьми в прошлом году. Среди них была продолжающаяся война между Россией и Украиной, а также военные операции между Ираном и Израилем, Индией и Пакистаном, а также Израилем и Сирией.

Исследователи обнаружили, что 13 конфликтов в 2025 году можно классифицировать как "войны" – то есть они привели к по меньшей мере 1 000 смертей, связанных с боевыми действиями в течение календарного года. Это сделало 2025 год одним из самых кровавых в истории человечества, когда в результате насилия погибло более 244 600 человек. Это второе по величине число смертей среди солдат и гражданских лиц со времен геноцида в Руанде в 1994 году.

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"Рост межгосударственных конфликтов и интернационализированных внутригосударственных конфликтов продолжается уже более десяти лет и ускоряется. Это отражает крах мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Россия, Китай, а теперь и Соединенные Штаты отказываются от него или оспаривают его", – сказал Магнус Эберг, директор UCDP.

Существует ли угроза Третьей мировой войны

Ученые отмечают, что война между Россией и Украиной – это крупнейший и самый кровавый конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны, и он почти не демонстрирует признаков замедления. По оценкам исследователей, в 2025 году с обеих сторон погибло не менее 97 400 человек.

Они также утверждают, что рост конфликтов увеличивает риск Третьей мировой войны, но некоторые уверены, что шансы на действительно глобальную войну остаются относительно небольшими.

"Хотя увеличение количества конфликтов повышает риск побочных эффектов, которые могут втянуть в конфликт еще больше стран, мировые войны сами по себе являются очень специфическими и редкими событиями. Рост межгосударственных конфликтов несет больший риск разжигания более широкой войны, хотя действительно глобальная война остается довольно отдаленной возможностью", – считает Шон Дэвис, старший аналитик UCDP.

Дэвис также отмечает, что ослабление обязательств по соглашению о взаимной обороне НАТО делает мировую войну менее вероятной. Однако это делает "риски региональной крупной войны, включая возможность ядерной войны, более вероятными".

Угрозы для Европы

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский лидер Владимир Путин уже начал Третью мировую войну, и единственным ответом должно быть сильное военное и экономическое давление, чтобы заставить его отступить. По его словам, Украина сегодня фактически сдерживает эту войну, не позволяя ей перерасти в полномасштабный глобальный конфликт.

Он подчеркнул, что остановить Путина сегодня и не допустить оккупации Украины – это победа для всего мира, потому что Путин не остановится на Украине.

Главнокомандующий немецкой армией, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше. По словам Фройдинга, среди союзников существует консенсус относительно того, что Россия может напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

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