Командующий армией Германии назвал год, когда Россия может напасть на страну НАТО

Он подчеркнул, что сейчас скорость имеет решающее значение.

Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше. Об этом заявил главнокомандующий немецкой армией, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг изданию Politico.

По словам Фройдинга, среди союзников существует консенсус относительно того, что Россия может напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

"Мы должны быть готовы к бою… 2029 год – это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО. Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что у России может появиться возможность вторгнуться в страну-партнера НАТО в 2029 году", – сказал он.

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В то же время, как предупредил генерал-лейтенант, Россия может принять меры и раньше.

В издании отмечается, что замечания Фройдинга подчеркивают обеспокоенность тем, что Москва может испытать Альянс, пока Европа все еще спешит перевооружиться. Эта срочность также формирует дебаты в Германии относительно закупок оружия и мощностей оборонной промышленности.

Главнокомандующий подчеркнул, что Берлин уже "многое сделал" для ускорения закупок, а промышленность нарастила свои производственные мощности. Однако он предупредил, что Германия не может полагаться только на долгосрочные программы вооружения, разработка и внедрение которых могут занять годы.

Он также подчеркнул, что скорость сейчас имеет решающее значение, ведь для некоторых систем, которые все еще разрабатываются, Германии нужны "промежуточные решения", чтобы сократить разрыв между тем, что армия имеет сейчас, и тем, что ей нужно для боевой готовности.

Вероятность нападения РФ на страны НАТО

Как сообщал УНИАН, нидерландская военная разведка MIVD заявила, что Кремль может быть готов к развязыванию регионального конфликта с НАТО уже в течение года после завершения боевых действий в Украине.

Разведчики отметили, что главной целью Москвы станет не полная военная победа, а политический раскол западного союза. Россия планирует действовать через ограниченные захваты территорий, прикрываясь при этом угрозами ядерным оружием.

По имеющимся данным, несмотря на колоссальные потери, достигшие 1,2 миллиона человек (из которых более 500 тысяч – погибшие), армия РФ в 2025 году стала более эффективной. Оккупанты научились быстро внедрять опыт боев в тренировки, особенно в сфере беспилотников.

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